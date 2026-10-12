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Nuevo hallazgo sobre el Alzheimer: las personas con esta enfermedad presentaban estos síntomas años antes del diagnóstico

Ciertos síntomas y enfermedades se agravan antes de la aparición de la demencia precoz, según un estudio reciente.

La memoria puede no ser el primer síntoma, lo que puede retrasar el diagnóstico de Alzheimer. Foto: Pexels
La memoria puede no ser el primer síntoma, lo que puede retrasar el diagnóstico de Alzheimer. Foto: Pexels
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Las personas que desarrollan Alzheimer antes de los 65 años podrían presentar diversas alteraciones de salud varios años antes de recibir el diagnóstico. Un estudio de universidades finlandesas detectó una mayor frecuencia de ciertos síntomas y enfermedades entre quienes más tarde recibieron un diagnóstico de esta forma temprana de demencia.

El análisis incluyó a 407 pacientes con inicio temprano y los comparó con más de 4.000 personas de la misma edad y sexo. Los investigadores revisaron registros sanitarios de Finlandia y encontraron diferencias, sobre todo durante los cinco años previos al diagnóstico, mientras que entre 11 y 15 años antes no aparecieron diferencias significativas.

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Estos síntomas aparecieron años antes del diagnóstico

Entre las personas que desarrollaron Alzheimer antes de los 65 años se registró una mayor presencia de depresión, mareos, dolores de cabeza, lesiones cerebrales, epilepsia y trastornos de la circulación cerebral. También aparecieron con mayor frecuencia enfermedades de la tiroides y problemas relacionados con un consumo elevado de alcohol.

El análisis detectó además más casos de tinnitus y pérdida auditiva entre seis y diez años antes del diagnóstico. En total, los investigadores identificaron diez grupos de enfermedades o síntomas con diferencias significativas respecto del grupo de comparación. La frecuencia de estas alteraciones aumentó especialmente durante los cinco años anteriores al diagnóstico, con un incremento marcado en el uso de servicios sanitarios durante el último año.

Uno de los resultados que más llamó la atención fue la ausencia de diferencias en varios factores cardiovasculares. A diferencia de lo que ocurre con el Alzheimer de inicio tardío, la hipertensión y los trastornos del metabolismo de los lípidos no fueron más frecuentes entre quienes lo desarrollaron a una edad más temprana.

"Nuestro estudio respalda la idea de que la enfermedad de Alzheimer de aparición temprana no es simplemente una versión de aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer de aparición tardía", afirma la investigadora principal del estudio, la profesora Johanna Krüger de la Universidad de Oulu, según un comunicado de prensa.

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Una combinación de señales

Los investigadores plantean que la acumulación de síntomas independientes podría aportar una señal para sospechar antes de una enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, la investigadora Laura Leppänen, de la Universidad de Oulu, remarcó que ningún síntoma o mal aislado permite anticipar un diagnóstico de Alzheimer.

Según Leppänen, una persona puede acumular durante varios años distintas molestias y visitas médicas que, por separado, parecen no guardar relación. La identificación de ese conjunto podría favorecer una sospecha más temprana de un trastorno de la memoria, sobre todo entre personas en edad laboral.

El estudio reunió información de las clínicas de memoria de los hospitales universitarios de Oulu y Kuopio, además de registros sanitarios nacionales. Los investigadores compararon la información de los 407 pacientes con la de más de 4.000 controles de la misma edad y sexo.

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