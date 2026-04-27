Modelo peruana Kathie Reds reporta la desaparición de su madre tras salir de paseo en Jesús María: “Ella tiene principios de Alzheimer”
Influencer Kathie Reds vive momentos de angustia tras revelar que su madre, quien padece de Alzheimer, se encuentra desaparecida junto a su perrita.
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La influencer Kathie Reds reportó que su madre, de 68 años, identificada como Pilar del Carmen Nava Tueros, desapareció luego de salir de su domicilio en Jesús María junto a su mascota, rumbo a uno de los parques de la zona.
La conocida modelo vive horas de angustia al no conocer el paradero de su progenitora, especialmente tras revelar que padece principios de Alzheimer. "Ella no carga consigo documentos ni celular. Se perdió alrededor del colegio Fanning", señaló Reds en una publicación en redes sociales, donde pidió ayuda para localizarla.
Kathie Reds pidió ayuda a los usuarios para ubicar a su madre. Foto: Instagram.
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Madre de la modelo Kathie Reds desaparece en Jesús María
Según lo que publicó Kathie Reds, la adulta mayor salió el domingo 26 de abril al mediodía para pasear a su perrita por uno de los parques de la zona. Sin embargo, nunca regresó a su domicilio, lo que encendió las alarmas en el entorno familiar de la influencer.
A esto se suma que la mujer presenta problemas de salud que afectan su orientación, lo que podría representar un riesgo mientras permanece desaparecida en la vía pública. "Mi mamá tiene principios de alzhéimer", señaló la modelo en RPP.
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Kathie Reds pide ayuda a los usuarios para ubicar a su madre
A través de sus redes sociales, Kathie Reds compartió fotos de su madre y brindó sus características físicas para que las personas puedan ayudar con información sobre su paradero. Mide 1,67 metros, es de contextura delgada y tiene ojos y cabello castaños.
Además, fue vista con una casaca azul con capucha y jean del mismo color. Pilar del Carmen Nava Tueros estaba acompañada de su perrita, de nombre 'Princes', un can de raza criolla y pelaje corto en tonos beige y negro, con una correa negra. En caso de haberla visto, la influencer señaló que pueden comunicarse con la línea 114 de la Policía Nacional.