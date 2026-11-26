Hallan una estrella que gira 261 veces por segundo y revela una nueva forma de explorar el universo en rayos gamma Este hallazgo, validado tras 15 años de datos del telescopio Fermi de la NASA, promete agilizar la detección de sistemas binarios y mejorar las técnicas de búsqueda en astrofísica.

Un grupo multinacional descubrió la estrella de neutrones PSR J1622-7204, un púlsar que gira 261 veces por segundo, tras analizar 15 años de datos del telescopio Fermi de la NASA. | Foto: Physical Review Letters.

Un grupo multinacional descubrió la estrella de neutrones PSR J1622-7204, un púlsar que gira 261 veces por segundo, tras analizar 15 años de datos del telescopio Fermi de la NASA. | Foto: Physical Review Letters.

Un grupo multinacional descubrió en el hemisferio sur celeste una estrella de neutrones bautizada PSR J1622-7204, un púlsar solitario que gira 261 veces por segundo y completa cada rotación en 3,83 milisegundos. Los astrónomos detectaron este astro tras examinar 15 años de datos del telescopio espacial Fermi de la NASA, con resultados difundidos el 19 de noviembre en Physical Review Letters.

El descubrimiento valida una técnica eficaz para localizar emisiones ocultas en archivos de rayos gamma, donde un rastreo anterior sobre idéntico sector del firmamento demandó 600 años de cómputo en un único núcleo de procesador sin éxito. Este enfoque, creado por científicos del Instituto Weizmann de Ciencias junto a colegas del Instituto Max Planck y la Universidad Tecnológica de Chalmers, promete agilizar futuras detecciones en sistemas binarios.

¿Qué algoritmo halló el púlsar PSR J1622-7204 en 100 minutos?

Fermi recoge apenas un fotón de rayos gamma cada 100 millones de giros estelares, lo que dificulta rastrear el latido del objeto. Además, el desplazamiento orbital del satélite en torno a la Tierra y el traslado terrestre alrededor del Sol alteran los instantes de arribo medidos por el detector.

Para recuperar esa cadencia, el equipo modeló las rotaciones intermedias entre capturas mediante nodos de una retícula multidimensional y filtró combinaciones compatibles con los registros. Una evaluación estadística separó después el pulso real de las alineaciones fortuitas.

En la etapa inicial, 20 ensayos con lotes de 80 partículas revelaron el astro. "Cada ejecución tomó solo cinco minutos en un único núcleo de CPU", afirmó Barak Zackay, investigador del Instituto Weizmann. Ese cómputo explica los 100 minutos del hallazgo, mientras la NASA y el estudio cifraron cerca de 10 horas totales de cálculo para lograr un 95% de eficacia.

¿Cómo los púlsares revelan ondas gravitacionales y guían naves espaciales?

Los púlsares de milisegundos envían pulsos estables que permiten anticipar su arribo a nuestro planeta. Cuando una onda gravitacional de baja frecuencia altera el espacio-tiempo, acelera o demora esas llegadas. Al contrastar las variaciones en múltiples fuentes celestes, los científicos detectan coincidencias con la relatividad general.

En 2023, la red NANOGrav difundió indicios de un fondo de ondas gravitacionales tras examinar 15 años de registros radioastronómicos. Una hipótesis apunta al eco conjunto de abundantes binarias de agujeros negros supermasivos en mutuo giro. El equipo continúa indagando el origen de dicho fenómeno.

Esa constancia temporal también facilita ubicar vehículos en el cosmos. En un ensayo efectuado en 2017 y divulgado en 2018, el proyecto SEXTANT de la NASA empleó emisiones de rayos X de cuatro estrellas de neutrones giratorias para fijar sin ayuda externa la posición de la Estación Espacial Internacional. En tramos del experimento, la imprecisión rondó los cinco kilómetros, lo cual probó que un equipo embarcado aprovecha estos faros cósmicos para orientarse.