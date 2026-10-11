Eliminaron 6.000 ratas y 60 cabras de una isla donde solo quedaba un árbol: sin plantar nada la vegetación aumentó un 2.000%

Redonda, un paisaje árido, antes de los esfuerzos de restauración. Foto: Jenny Daltry/Fauna & Flora International.

Redonda, un paisaje árido, antes de los esfuerzos de restauración. Foto: Jenny Daltry/Fauna & Flora International.

Antes de la operación de restauración, solo quedaba un árbol en Redonda. Esta isla deshabitada, de aproximadamente 1,6 kilómetros de largo y rodeada de acantilados, pertenece a Antigua y Barbuda, en el Caribe. Durante décadas, la presencia de ratas y cabras invasoras destruyó gran parte de su vegetación y la convirtió en un paisaje árido, donde el suelo y las rocas se desprendían hacia el mar.

Los conservacionistas no necesitaron plantar árboles ni reintroducir especies para iniciar su recuperación. Bastó con retirar unas 60 cabras y eliminar aproximadamente 6.000 ratas. Desde 2018, la biomasa vegetal ha aumentado más de un 2.000%, regresaron 15 especies de aves terrestres y la población de un lagarto negro que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo se ha multiplicado por 13.

Una isla arruinada por el oro blanco

Cristóbal Colón documentó Redonda en 1493, aunque los primeros desembarcos humanos de los que se tiene referencia habrían ocurrido unos dos siglos después. Lo que finalmente atrajo a los trabajadores fueron las numerosas aves marinas que habitaban la isla o, más precisamente, sus excrementos.

Vista hacia el norte tras la erradicación en noviembre de 2017. Foto: Shanna Challenger/Flora & Fauna International

Durante el siglo XIX, el guano era utilizado como fertilizante y en la fabricación de pólvora. Conocido como oro blanco por su valor comercial, llegó a convertirse en una importante actividad económica. En su apogeo, Redonda producía hasta 4.000 toneladas anuales de este material, según informa CNN.

La explotación minera cesó tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los trabajadores abandonaron la isla, pero las especies invasoras que habían llegado con la actividad humana permanecieron allí. Las cabras consumían la vegetación, mientras que las ratas negras depredaban huevos, aves y reptiles nativos.

Sin raíces que sujetaran el terreno, el suelo y las rocas comenzaron a deslizarse hacia el mar, afectando los ecosistemas marinos cercanos. Las aves dejaron de anidar en determinadas zonas y la escasez de alimento provocó que incluso algunas cabras murieran de hambre, dejando sus cadáveres esparcidos por la isla.

Cabras evacuadas por aire y dos meses de trabajo contra las ratas

En 2016, organizaciones conservacionistas iniciaron un programa de restauración de Redonda, con la participación del Grupo de Concienciación Ambiental (EAG), el Gobierno de Antigua y Barbuda y organizaciones internacionales como Fauna & Flora e Island Conservation.

Dragón terrestre de Redonda (Ameiva atrata), una especie endémica que solo se encuentra en la isla de Redonda. Foto: Jenny Daltry/Fauna & Flora International.

El primer paso consistió en capturar las cabras en las empinadas laderas de la isla. Debido a las dificultades del terreno, los animales fueron preparados cuidadosamente para ser trasladados en helicóptero hasta Antigua, donde serían reubicados.

Después comenzó la eliminación de las ratas negras. Un equipo de especialistas permaneció acampado en la isla durante dos meses consecutivos, distribuyendo cebos para controlar a los roedores y realizando un seguimiento de la disminución de su población.

Durante las primeras noches, los investigadores podían escuchar a las ratas corretear alrededor de sus tiendas de campaña. Finalmente, en 2018, Redonda fue declarada oficialmente libre de estos animales invasores. La isla ha mantenido esa condición desde entonces.

La isla se transformó ante nuestros propios ojos

Los primeros resultados comenzaron a observarse apenas unos meses después de retirar las especies invasoras. La vegetación volvió a crecer rápidamente y el paisaje, antes dominado por tonos marrones y grises, comenzó a recuperar su color verde.

Redonda es también un Área Importante para las Aves y alberga especies como el piquero pardo. Foto: Jenny Daltry/Fauna & Flora International

Johnella Bradshaw, coordinadora del programa de Redonda para el Grupo de Concienciación Ambiental, explicó que esta transformación ocurrió sin necesidad de realizar plantaciones ni reintroducciones de fauna. "Hasta la fecha, no hemos plantado nada ni reintroducido ninguna especie. Simplemente eliminamos las ratas y las cabras, y la isla se transformó ante nuestros propios ojos", señaló.

Las cifras reflejan la magnitud de esta recuperación. En 2012, Redonda tenía registradas 17 especies de plantas, mientras que en 2019 la cifra se acercaba a las 90, según Island Conservation.

Antes de la intervención, solo una especie de ave terrestre residía permanentemente en la isla. Tras la restauración, se registró el regreso de 15 especies de aves terrestres, mientras que aves marinas, como los piqueros y las fragatas, también comenzaron a recuperar sus áreas de anidación.

El dragón terrestre de Redonda, un lagarto negro endémico clasificado en peligro crítico de extinción, experimentó una recuperación especialmente notable: su población se multiplicó por 13 desde 2017, de acuerdo con los datos difundidos por los investigadores en 2023.

La regeneración también ha favorecido un proceso natural de recuperación del ecosistema. Las higueras han vuelto a crecer y sus frutos atraen a las aves, que contribuyen a dispersar semillas mediante sus excrementos. Esto permite el establecimiento de nuevas plantas y árboles, que a su vez ofrecen alimento y refugio a más animales.

Esta regeneración espontánea recuerda al pastizal costarricense que se convirtió en bosque después de que se vertieran 12.000 toneladas de cáscaras de naranja.

Bastaría con una sola rata para poner en riesgo la recuperación

En 2023, Antigua y Barbuda estableció la Reserva del Ecosistema de Redonda, un área protegida de casi 30.000 hectáreas de tierra y mar que incluye la isla, las praderas submarinas de sus alrededores y un arrecife de coral de aproximadamente 180 kilómetros cuadrados.

La creación de esta reserva busca proteger los avances de la restauración y evitar la llegada de nuevas especies invasoras. Entre las medidas de bioseguridad se contempla controlar el acceso de embarcaciones y visitantes a las zonas restringidas, así como realizar inspecciones para impedir el ingreso de roedores o semillas invasoras transportadas accidentalmente en la ropa y el equipaje.

La importancia de este proyecto va más allá de Redonda. Aunque las islas del Caribe representan apenas el 0,15 % de la superficie terrestre del planeta, concentran al menos el 10 % de las extinciones de aves, el 40 % de las extinciones de mamíferos y más del 60 % de las extinciones de reptiles registradas desde el año 1500, según Fauna & Flora.

Sin embargo, Johnella Bradshaw advirtió en 2023 que la recuperación de Redonda todavía se encontraba en una etapa temprana. Los especialistas también habían iniciado estudios para evaluar la posible reintroducción de especies nativas, como iguanas y búhos excavadores.

El principal desafío sigue siendo impedir una nueva invasión de roedores. Una sola rata que lograra establecerse y reproducirse en la isla podría poner en peligro años de trabajo y amenazar nuevamente a las especies que han comenzado a recuperarse.