Una tumba romana de unos 2.000 años de antigüedad fue descubierta sobre una roca con forma de hongo de 5 metros La estructura se encuentra cerca de antiguos vestigios hititas y aún faltan los estudios exhaustivos por parte de los especialistas.

Una tumba romana fue tallada en una roca con forma de hongo en Turquía. Foto: Yılmaz Çelik / Nezir Ötegen

Una tumba romana fue tallada en una roca con forma de hongo en Turquía. Foto: Yılmaz Çelik / Nezir Ötegen

Una estructura funeraria tallada sobre una enorme roca natural sorprendió a dos investigadores locales en el centro de Turquía. El hallazgo se encuentra junto al embalse de Gümüşören, en el distrito de Develi, y destaca por una cavidad rectangular construida en la parte más alta de una formación rocosa en forma de hongo gigante.

Yılmaz Çelik, propietario del canal local FraktınTv, y el investigador Nezir Ötegen encontraron la estructura el 21 de noviembre, mientras recorrían las laderas del embalse para preparar material sobre una zona de cuevas de época romana. Según sus primeras observaciones, la roca mide aproximadamente cinco metros de altura y conserva un agujero hecho por el ser humano. Ambos consideran que podría tratarse de una tumba romana de unos 2.000 años, aunque todavía no ha sido examinada por especialistas.

¿Cómo es la tumba encontrada sobre una roca con forma de hongo?

La formación rocosa tiene una parte superior más ancha que su base, una apariencia que recuerda a un hongo. Sobre esa superficie, los investigadores identificaron un espacio rectangular tallado directamente en la piedra, conocido como 'tekne mezar' en Turquía y 'chamosorion' en la terminología antigua.

Una tumba de posible origen romano sobre la roca. Foto: Yılmaz Çelik / Nezir Ötegen

Este tipo de sepultura consiste en una cavidad similar a una bañera de piedra, donde se colocaba el cuerpo del difunto y posteriormente se cubría con una losa. Aunque estas tumbas aparecen en diferentes regiones de Anatolia durante el periodo romano, su ubicación sobre una formación natural como la de Develi llamó la atención de los descubridores.

Los investigadores plantean que las elevaciones rocosas podían utilizarse para destacar la posición social de personas importantes y dificultar el acceso de animales o saqueadores. Sin embargo, estas explicaciones todavía necesitan ser estudiadas. Además, la cavidad encontrada permanece abierta y no se conoce quién retiró su posible cubierta.

¿Qué otros vestigios históricos existen cerca del descubrimiento?

La zona también conserva importantes testimonios de la civilización hitita. A poca distancia se encuentra el relieve rupestre de Fraktın, elaborado en el siglo XIII a. C. sobre la pared de un barranco frente al monte Erciyes.

La representación muestra al rey Hattusili III realizando una ofrenda al dios de la tormenta y a su esposa, la reina Puduhepa, frente a la diosa del sol Hebat. La obra mide aproximadamente 1,3 por 3,2 metros y constituye uno de los elementos históricos destacados del entorno.

¿Por qué todavía no se puede confirmar su antigüedad?

Nezir Ötegen solicitó a las autoridades que registren la estructura como patrimonio protegido y permitan estudiarla mediante investigaciones académicas. Hasta el momento, no se ha informado de una inspección arqueológica ni geológica.

La antigüedad romana de la tumba es una estimación de los investigadores, no una fecha confirmada mediante excavaciones o análisis. Tampoco existen estudios publicados que respalden su afirmación de que la formación rocosa se originó durante la Edad de Hielo.

Los descubridores consideran que la combinación de una roca natural con una sepultura en su parte superior podría ser excepcional. Sin embargo, todavía no se ha demostrado que sea un caso único en el mundo.

Por ahora, el hallazgo permanece a la espera de una evaluación especializada que permita conocer quién fue enterrado allí y cuándo se construyó la estructura.