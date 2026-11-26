Víctor Piñán le responde a Ricardo Belmont: “Me acusa de traición porque yo, como vocero, llevaba la voz de los diputados” El diputado Víctor Piñán defiende su propuesta de cambiar el reglamento interno del partido Cívico Obras, al indicar que buscaba una elección democrática de los representantes y no una designación unilateral. El congresista reveló que las tensiones con Belmont comenzaron con un pedido de pago del 10% de su sueldo al partido, decisión a la que se opone.

El diputado de Cívico Obras, Víctor Piñán, se pronunció luego de que el líder de su partido, Ricardo Belmont, lo acusara de traición por su intento de cambiar el reglamento interno de la bancada para la elección de sus representantes.

En diálogo con La República, Piñán aseguró que la intención que se tuvo fue cambiar el reglamento para “democratizar” la elección de los representantes del partido y que no sea “a dedo”. Es decir, que sea una decisión de todos los integrantes del partido y no solo por Belmont.

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“Él me acusa de traición porque yo, como vocero, llevaba la voz de los diputados y el reglamento de la bancada de Obras había sido diseñado de tal manera que, únicamente, había designación por parte del presidente del partido y no había una elección”, declaró.

En esa misma línea, indicó que, hasta el momento, no ha podido conversar con Belmont debido a que el líder del partido cuenta con una “bastante recargada”. Sobre su salida de la vocería, afirmó que “ya se dieron los cambios” y es muy respetuoso con las decisiones que se tomen dentro de la agrupación.

El congresista contó que, según su versión, todo el enredo con Belmont comenzó cuando recibió la carta en la que se exigía el pago del 10% de su sueldo al partido y él, contó, se negó a hacerlo.

“Yo como vocero, tengo que llevar la voz de los diputados; ellos no están a favor de esa decisión unilateral del señor Belmont, porque me negué a cumplir con los acuerdos del pago”, dijo.

“Hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción, pero si había esa coacción, eso sí se decía. Pero no me consta que hayan sancionado a ningún diputado; no estoy de acuerdo con esa decisión”, mencionó.