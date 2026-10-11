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Ciencia

Investigadores reviven Pompeya: reconstruyen la ciudad romana de 2.000 años de antigüedad gracias a la realidad virtual

Una exposición inmersiva ofrece un viaje inolvidable a través de los últimos momentos de la famosa y trágica ciudad arrasada por la erupción del Vesubio.

Una nueva exposición da vida a la historia de Pompeya gracias a sus proyecciones interactivas de realidad virtual. Foto: iStock
Una nueva exposición da vida a la historia de Pompeya gracias a sus proyecciones interactivas de realidad virtual. Foto: iStock
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Pompeya vuelve a cobrar vida en Suiza gracias a una exposición que combina objetos arqueológicos, proyecciones panorámicas y realidad virtual para recrear los últimos momentos de la antigua ciudad romana. La muestra 'The Last Days of Pompeii: The Immersive Experience' permite explorar escenarios históricos y conocer aspectos de la vida cotidiana antes de la erupción del Vesubio, ocurrida en el año 79 d. C

La propuesta se encuentra en el centro de eventos Beaulieu Lausanne, en Lausana, y ocupa una sala de 3.000 metros cuadrados. Producida por Opus One, esta experiencia presenta en Suiza un espectáculo creado en Madrid, con recursos digitales que buscan acercar la arqueología al público. La comisaria de arte y gestora cultural, Miriam Huéscar, describe el proyecto como "un puente entre la arqueología, la divulgación y la tecnología más avanzada".

La exposición reúne piezas romanas originales y recreaciones de Pompeya

El recorrido comienza con una muestra tradicional de objetos vinculados con la antigua Roma. Entre las piezas originales figuran un espejo de bronce, elementos de las riendas de carros y delicados instrumentos médicos. También hay reproducciones de grilletes, un casco de gladiador y una estatuilla de un fauno, que ayudan a ilustrar distintos aspectos de la sociedad romana.

Al entrar en la sala central, los visitantes son recibidos con una proyección panorámica. Foto: Beaulieu Lausanne

Al entrar en la sala central, los visitantes son recibidos con una proyección panorámica. Foto: Beaulieu Lausanne

Los paneles explicativos describen costumbres de Pompeya, desde los banquetes de siete platos, cuyos alimentos se consumían con las manos, hasta la importancia de los baños públicos. La exposición también destaca el trabajo del arqueólogo Giuseppe Fiorelli, quien en 1873 perfeccionó una técnica para rellenar con yeso los huecos que dejaron los cuerpos de las víctimas en la ceniza. El procedimiento permitió obtener moldes de más de 400 personas. Ahora, reproducciones impresas en 3D muestran las siluetas de quienes quedaron atrapados por la catástrofe.

La realidad virtual permite recorrer sus calles y presenciar la erupción del Vesubio

La tecnología amplía la visita con escenas digitales que sitúan al público en espacios de la antigua ciudad. Con visores de realidad virtual, los asistentes pueden observar combates de gladiadores en una arena que se llena de agua, una recreación inspirada en las antiguas batallas navales romanas.

Después, una proyección panorámica acompaña una secuencia que pasa de un torneo teatral a una interpretación musical con lira, antes de representar la erupción del Vesubio, con lava y lluvia de piedra pómez. La narración incorpora los relatos de Plinio el Joven, testigo histórico de la catástrofe.

Una segunda sesión de realidad virtual permite recorrer la Villa de los Misterios, explorar habitaciones e interactuar con elementos del entorno. La experiencia también recrea calles pavimentadas por las que circulan gallinas.

Así es la experiencia inmersiva que se presenta en Suiza

La exposición abre de miércoles a domingo y amplía su horario de miércoles a lunes durante las vacaciones escolares, según la información difundida. La organización fijó el 24 de enero como fecha de cierre. Las entradas se ofrecen a través de Ticketcorner.

La propuesta forma parte de una tendencia que combina patrimonio y recursos digitales para presentar episodios históricos de forma accesible. En este caso, los objetos arqueológicos aportan referencias materiales, mientras las proyecciones y los recorridos virtuales permiten acercarse a la ciudad que quedó sepultada por la erupción.

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