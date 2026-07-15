Demencia podría quintuplicarse en Perú hacia 2050: estudio revela cómo retrasar el deterioro cognitivo

Estudio regional revela impacto positivo de intervención integral en adultos mayores con riesgo de demencia | Foto: El Universo

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El envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud, especialmente frente al aumento de enfermedades asociadas a la edad, como la demencia. En Perú, donde el diagnóstico aún enfrenta limitaciones y existe un alto estigma alrededor de esta condición, una investigación regional encontró formas de intervenir antes de que aparezcan cuadros más avanzados de deterioro cognitivo.

El estudio LatAm-FINGERS, desarrollado durante dos años en 11 países de América Latina, entre ellos Perú, demostró que una intervención integral sobre factores modificables del estilo de vida produjo mejoras cognitivas superiores en adultos mayores con riesgo de demencia frente a quienes solo recibieron recomendaciones generales de salud.

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La investigación incluyó a 1.065 participantes de entre 60 y 77 años y evaluó el impacto de un programa que combinó actividad física, alimentación saludable, control de factores cardiovasculares, entrenamiento cognitivo y socialización. Quienes siguieron esta intervención lograron una mejora cognitiva 55% superior respecto al grupo de comparación.

El ensayo, publicado en The Lancet, representa el primer estudio clínico multicéntrico realizado en América Latina sobre estrategias para reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Hasta ahora, los principales trabajos sobre este tipo de intervenciones se habían desarrollado en poblaciones de Europa y Estados Unidos.

Perú ante el aumento de la demencia

En el país no existe un registro nacional actualizado de personas con demencia. Sin embargo, los estudios de prevalencia disponibles estiman que alrededor de 8 de cada 100 personas mayores de 60 años presentan esta condición.

A partir de esa proporción, el neurólogo Nilton Custodio, investigador principal de LatAm-FINGERS en Perú, calcula que actualmente habría alrededor de 300.000 personas con demencia, aunque precisa que se trata de una estimación y no de una cifra oficial. De ese grupo, aproximadamente el 60% correspondería a casos de enfermedad de Alzheimer.

El especialista advirtió que, debido al envejecimiento poblacional, la cantidad de casos podría aumentar entre tres y cinco veces hacia 2050. Además, señaló que el deterioro cognitivo leve, una etapa previa a la demencia, alcanza al 37% de los adultos mayores evaluados en estudios disponibles.

'Ahora tenemos números contundentes que nos permiten convencer tanto a los pacientes como a quienes toman decisiones políticas de que modificar el estilo de vida es una realidad que funciona', afirmó Custodio.

Una evidencia adaptada a Latinoamérica

Uno de los principales aportes es que evaluó una intervención diseñada para una población latinoamericana, una región con diferencias culturales, económicas y alimentarias frente a los países donde se realizaron investigaciones previas.

Para Custodio, adaptar el programa fue uno de los principales retos, especialmente por la necesidad de mantener la participación de los voluntarios durante los dos años del estudio.

'El principal reto fue generar un grupo que se sostenga en el tiempo. Poder reclutar y luego estar seguro de que esta persona va a permanecer uno o dos años en el estudio', explicó.

En Perú, los investigadores buscaron participantes que no tuvieran un diagnóstico de demencia, pero sí factores de riesgo. Para ello acudieron a asociaciones de jubilados, comunidades religiosas y otros espacios donde podían identificar personas con las características requeridas.

El especialista destacó que, además de los cambios en la salud cognitiva, el programa generó una mayor integración entre los participantes. Según relató, los grupos que inicialmente estaban separados terminaron formando redes sociales que continúan hasta la actualidad.

Cambios para la prevención

Los resultados del estudio refuerzan la importancia de actuar sobre factores que influyen en la salud cerebral antes de la aparición de una enfermedad. Custodio señaló que la evidencia permite fortalecer recomendaciones relacionadas con actividad física, alimentación y control de enfermedades cardiovasculares.

El investigador resaltó especialmente el papel del ejercicio de resistencia, además del control de la presión arterial, glucosa, colesterol y peso.

'Antes pensábamos solo en el ejercicio físico como ejercicio aeróbico, salir a caminar, pero el ejercicio con resistencia tiene mucha evidencia de que es clave', explicó.

A nivel de políticas públicas, consideró que la prevención debe comenzar desde edades tempranas y no concentrarse únicamente en la atención hospitalaria cuando aparecen los síntomas.

'Los datos son contundentes para decir que no solo se previenen enfermedades del corazón o diabetes, sino también demencia y enfermedad de Alzheimer', sostuvo.

Los participantes del estudio continuarán bajo seguimiento durante cuatro años adicionales para evaluar si los beneficios obtenidos durante la intervención se mantienen en el tiempo.