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Mala salud bucal se vincula a infartos, alzhéimer, complicaciones en el embarazo e incluso disfunción eréctil

Aunque más del 90% de los peruanos padece caries, el decano del Colegio Odontológico de Lima advierte sobre la falta de cirujanos dentistas en el sistema sanitario.

En el Día Mundial de la Salud Bucodental, el Perú enfrenta una crisis oral alarmante con más del 90% de la población afectada por caries, según el Minsa. La falta de prevención es un aspecto crítico.
En el Día Mundial de la Salud Bucodental, el Perú enfrenta una crisis oral alarmante con más del 90% de la población afectada por caries, según el Minsa. La falta de prevención es un aspecto crítico. | composición LR

En el marco del Día Mundial de la Salud Bucodental, se evidencia que la silenciosa crisis oral en el Perú no solo afecta la sonrisa, sino también órganos vitales como el corazón, el cerebro y el bienestar reproductivo.

Actualmente, más del 90% de peruanos padece caries, según cifras del Minsa, lo que revela una problemática extendida y una débil cultura de cuidado. "El país mantiene una conducta reactiva. Se acude al dentista cuando ya hay dolor o infección, y no para prevenir", señaló Jaime Otero Injoque, decano del Colegio Odontológico de Lima.

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Riesgos en todo el cuerpo

Las enfermedades de las encías, como la gingivitis y la periodontitis, generan inflamación crónica que afectaría todo el organismo. "Hay consecuencias directas e indirectas en otras partes del cuerpo. La boca obviamente está conectada al aparato digestivo, por lo que puede generar gastritis. También se vincula con el sistema respiratorio y daña los pulmones", explicó Otero.

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Diversos estudios han detectado bacterias orales en arterias con aterosclerosis, lo que sugiere una relación con infartos y accidentes cerebrovasculares. La bacteria Porphyromonas gingivalis ha sido identificada en cerebros de pacientes con alzhéimer.

Además, la presencia de los microorganismos se ha vinculado con diabetes, infecciones respiratorias y disfunción eréctil, debido a su impacto en la circulación sanguínea.

Asimismo, los efectos negativos alcanzan a las gestantes y a los recién nacidos. Los inconvenientes en encías y dientes se han relacionado con cuadros como preeclampsia, partos prematuros y bajo peso al nacer.

Esto ocurre porque la inflamación puede afectar otros órganos, incluida la placenta. "Una mujer con periodontitis tiene mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo", advirtió el especialista.

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Necesidad de un cambio

Uno de los principales desafíos en el país es la falta de educación en salud bucal desde la infancia. "El cepillado, el uso de hilo dental y los controles periódicos son medidas simples, pero no forman parte del hábito de la mayoría de peruanos", indicó Otero.

La falta de prevención provoca que muchas personas acudan por ayuda cuando la enfermedad ya está avanzada, lo que incrementa costos y contratiempos.

Retos pendientes

La situación se agrava por la limitada capacidad del sistema público. Entre el 20% y el 25% de las consultas externas se relacionan con problemas bucales, lo que constituye el principal motivo de atención. Sin embargo, existe una brecha importante de cirujanos dentistas en el sector público, lo que dificulta un cuidado oportuno.

Desde el Colegio Odontológico, se impulsa la campaña "Ir al dentista te conviene", que busca promover una cultura preventiva. "Los niños nacen con la boca sana. La clave es mantenerla así", concluyó el decano.

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