Un estudio de la Universidad de Toronto identificó que la velocidad al hablar podría ser una señal de que el cerebro envejece. A medida que avanza la edad, uno de los mayores temores es el deterioro cognitivo, una condición que en muchos casos está asociada a la enfermedad de Alzheimer.

Los científicos analizaron el habla como una posible señal para predecir el declive mental. La dificultad para encontrar palabras suele considerarse el principal indicador, aunque también puede formar parte del envejecimiento normal. Sin embargo, la rapidez o lentitud con la que una persona intenta comunicarse sería el signo más claro.

Los cambios en la velocidad

La letológica, también conocida como el fenómeno de "tener algo en la punta de la lengua", la experimentan tanto jóvenes como mayores. Pero a medida que envejecemos, recordar los nombres de las cosas puede volverse más difícil, en especial después de los 60 años.

Según los expertos, el signo debería considerarse en los exámenes médicos para detectar el deterioro cognitivo. El estudio publicado en Aging, Neuropsychology, and Cognition incluyó a 125 participantes de entre 18 y 90 años.

"Nuestros resultados indican que los cambios en la velocidad general del habla pueden reflejar cambios en el cerebro", dijo Jed Meltzer, neurocientífico cognitivo.

La evaluación de deterioro cognitivo

Para explorar el motivo de este fenómeno, los investigadores pidieron a 125 adultos sanos, de entre 18 y 90 años, que describieran una escena con detalle. A continuación, se les mostraron a los participantes imágenes de objetos cotidianos mientras escuchaban un audio diseñado para confirmar o confundir sus conclusiones.

Por ejemplo, si se les muestra una imagen de una escoba, el audio podría decir 'groom' (escoba en inglés), lo que les ayuda a recordar la palabra por su rima. Pero, por otro lado, el audio también podría ofrecer una palabra relacionada, como 'mop' (fregona), lo que puede desviar momentáneamente la atención del cerebro.

Cuanto más rápido hablaba una persona de forma natural en la primera tarea, más rápido encontraba las respuestas en la segunda tarea.

“En el habla natural, los adultos mayores también tienden a producir más disfluencias, como pausas vacías y llenas (por ejemplo, "eh" y "um"), entre las frases y, en general, tienen un ritmo de habla más lento”.

“De esta manera, los investigadores pudieron probar la capacidad de los participantes para reconocer qué era la imagen y recordar su nombre”, según un comunicado.

¿Cuáles son los resultados?

Luego de la serie de evaluaciones, los expertos no se sorprendieron al descubrir que la dificultad para encontrar palabras, entre otras habilidades, disminuía con la edad. Lo que sí llamó la atención fue la merma al reconocer y recordar el nombre de algo en una imagen; “no se asociaba” con un deterioro de otras capacidades mentales.

En cambio, la rapidez con la que los participantes nombraban imágenes predijo su velocidad de habla en general, y ambos factores se relacionaron con la función ejecutiva. Es decir, no fue la pausa para encontrar palabras lo que mostró la mayor vinculación con la salud cerebral, sino la rapidez con las pausas.