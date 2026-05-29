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Ciencia

Científicos chinos crean un protector de ropa “autolimpiante” que elimina manchas sin detergente: ahorraría luz  y agua

Un nuevo tipo de recubrimiento mantiene las prendas limpias sin necesidad de detergentes que generan desperdicio.

Científicos inventaron un recubrimiento autolimpiante que evita que las manchas de comida, aceite o suciedad se adhieran a la superficie de la tela. Foto: IStock
Científicos inventaron un recubrimiento autolimpiante que evita que las manchas de comida, aceite o suciedad se adhieran a la superficie de la tela. Foto: IStock
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China presentó un innovador recubrimiento para prendas que evita que las manchas se adhieran con fuerza a las telas. El avance permitiría limpiar ropa con solo agua y sin detergentes, una alternativa que podría disminuir de forma importante el consumo de electricidad y agua en millones de hogares.

El proyecto estuvo a cargo de científicos de la Universidad Southeast y la Universidad Jilin. Los expertos explicaron que la tecnología forma una capa ultrafina de agua sobre la superficie de las fibras textiles, una especie de armadura molecular que bloquea residuos de aceite, salsa, sudor y suciedad. Según las pruebas realizadas por el equipo, el sistema logró remover manchas complejas con un solo enjuague. La investigación fue publicada en la revista científica Communications Chemistry.

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¿Cómo funciona el protector autolimpiante chino?

Los investigadores aplicaron sobre algodón, seda y poliéster varias capas de polímeros con cargas positivas y negativas. Ese procedimiento creó una película rica en sulfonatos, compuestos químicos que atraen moléculas de agua y forman una barrera protectora alrededor de la tela.

El invento chino induce a las moléculas de agua a adoptar una configuración similar a una armadura que evita en gran medida la formación de manchas en los tejidos. Foto: Nature

El invento chino induce a las moléculas de agua a adoptar una configuración similar a una armadura que evita en gran medida la formación de manchas en los tejidos. Foto: Nature

“En lugar de depender del detergente para eliminar suciedad adherida, modificamos la superficie textil para que las manchas no se fijen desde el principio”, señalaron los científicos Chongling Cheng y Dayang Wang en declaraciones difundidas por Live Science. Los especialistas añadieron que la grasa, los restos de comida y los microorganismos encuentran dificultades para adherirse al tejido tratado.

Durante los ensayos, las prendas cubiertas con este material resistieron manchas de kétchup, aceite picante y salsa de soja. Después de un breve enjuague, la ropa quedó limpia sin necesidad de productos químicos convencionales.

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El invento podría reducir hasta en un 80% el consumo de agua y electricidad

El equipo calculó que esta tecnología puede reducir más del 82% del gasto de agua y electricidad asociado al lavado doméstico. El dato resulta relevante porque un ciclo de lavadora convencional utiliza entre 40 y 60 litros de agua potable.

Además, los científicos detectaron otro beneficio ambiental: la disminución de microplásticos liberados por las fibras sintéticas durante el lavado. La capa protectora atrapó parte de esas partículas y evitó que terminaran en aguas residuales.

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