Científicos rastrearon la historia de la peculiar forma de caminar del cangrejo hasta un ancestro que vivió hace 200 millones de años. Foto: IStock

Científicos rastrearon la historia de la peculiar forma de caminar del cangrejo hasta un ancestro que vivió hace 200 millones de años. Foto: IStock

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los cangrejos, famosos por su característico desplazamiento lateral, esconden un secreto evolutivo que recién ahora los científicos comienzan a comprender. Un estudio reciente rastreó la historia de este movimiento hasta un ancestro común que vivió hace aproximadamente 200 millones de años, durante el Jurásico temprano. Según los investigadores, este cambio único en la locomoción podría haber sido clave para el éxito ecológico de los cangrejos verdaderos, conocidos como Brachyura, un grupo que hoy incluye unas 8.000 especies.

La investigación, publicada en la revista eLife, combinó observaciones directas de cangrejos vivos con un análisis evolutivo detallado. Los científicos estudiaron 50 especies provenientes de océanos, pozas de marea, acuarios públicos y mercados de pescado.

Cada animal fue filmado durante 10 minutos en un entorno que imitaba su hábitat natural, incluyendo agua salada, dulce o salobre, para registrar su tipo de locomoción. Los resultados revelaron que, mientras 35 especies se desplazaban lateralmente, 15 avanzaban hacia adelante, lo que confirma que el movimiento de lado surgió en un único ancestro del subgrupo Eubrachyura y se mantuvo como rasgo predominante.

El origen evolutivo del desplazamiento lateral en los cangrejos

Los hallazgos sugieren que el desplazamiento lateral no evolucionó varias veces, como ocurre con otros rasgos adaptativos en el reino animal, sino que apareció solo una vez en la historia de los cangrejos verdaderos.

Tuerkayana hirtipes , una verdadera especie de cangrejo examinada en el estudio. Foto: Tsubasa Inoue

'Cuando surgió este tipo de locomoción, permitió a los cangrejos moverse en dos direcciones de manera eficiente, algo que sus ancestros no podían lograr', explicó Yuuki Kawabata, coautor del estudio y ecólogo de la Universidad de Nagasaki.

Este rasgo se consolidó en Eubrachyura, el grupo más diverso de cangrejos, compuesto por unas 7.500 especies, mientras que otros subgrupos con cangrejos que caminan hacia adelante suman apenas 150 especies combinadas.

PUEDES VER: Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Ventajas adaptativas y diversificación de los cangrejos verdaderos

El desplazamiento lateral facilitó que los cangrejos escaparan rápidamente de depredadores y exploraran nuevos hábitats. Andrés Vidal-Gadea, biólogo en la Illinois State University, explicó: 'En lugar de coordinar todas las articulaciones de la pata, el animal concentra el trabajo en dos principales, lo que reduce la complejidad'.

Además, el contexto ambiental del Jurásico temprano, marcado por la fragmentación de Pangea y la expansión de hábitats marinos someros, ofreció oportunidades para que los cangrejos se diversificaran. Este rasgo único parece haber actuado como una innovación clave, favoreciendo su expansión rápida y la riqueza de especies que conocemos hoy.