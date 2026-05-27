Paleontólogos descubren el fósil de un ‘dragón emplumado’ que vivió en la era de los dinosaurios

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un equipo de paleontólogos identificó una nueva especie de ave prehistórica que vivió hace unos 121 millones de años y que destacaba por tener enormes plumas en la cola, consideradas entre las más largas jamás halladas en un fósil de ave. El animal fue bautizado como Plumadraco bankoorum o 'dragón de plumas de Banko'.

El hallazgo, publicado en la revista PLOS ONE, revela que las exhibiciones llamativas para atraer pareja ya existían en tiempos de los dinosaurios. Según los investigadores, esta ave del período Cretácico tenía el tamaño aproximado de un petirrojo moderno, pero sus plumas caudales medían casi el doble de la longitud de su cuerpo.

“Plumadraco tenía el tamaño de un petirrojo estadounidense, pero sus plumas de la cola medían alrededor de un pie de largo”, explicó Alex Clark, investigador de la Universidad de Chicago. “Son algunas de las plumas de cola proporcionalmente más largas jamás encontradas en un ave fósil”, añadió.

Reconstrucción de cómo podrían haber sido un Plumadraco macho y una hembra. Foto: Ville Sinkkonen

Un ave con adornos extremos para atraer pareja

Los científicos creen que estas plumas gigantes se utilizaban durante rituales de cortejo, de manera similar a lo que ocurre hoy con pavos reales o aves del paraíso. El fósil fue encontrado en el museo Shandong Tianyu, en China, donde Clark analizaba cientos de restos de aves antiguas.

Los investigadores usaron espectrometría de masas para ayudar a determinar qué colores podrían haber estado presentes en las plumas del ave. Foto: Alex Clark

“Vi este pequeño ejemplar y tuve que mirarlo dos veces cuando observé las plumas de la cola”, relató el investigador. “Eran tan extravagantes que debían servir para algo como atraer pareja”.

Los análisis sugieren que los ejemplares descubiertos probablemente eran machos. Además, la estructura rígida y alargada de las plumas indica que podían moverlas hacia arriba y abajo durante exhibiciones visuales.

PUEDES VER: China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

El fósil ayuda a entender la evolución de las aves

El estudio también permitió conocer detalles sobre la apariencia de Plumadraco. Utilizando un espectrómetro portátil, los investigadores determinaron que sus plumas probablemente eran oscuras, de color marrón o negro. Sin embargo, no descartan que las puntas tuvieran tonos iridiscentes o azulados.

Para los científicos, este fósil demuestra que la selección sexual ha influido en la evolución de las aves desde hace más de 120 millones de años. “Este fósil muestra que las aves llevan muchísimo tiempo desarrollando características exageradas y costosas para atraer pareja”, afirmó Clark.