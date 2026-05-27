HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Paleontólogos descubren el fósil de un ‘dragón emplumado’ que vivió en la era de los dinosaurios

La especie es conocida por los investigadores como 'dragón de plumas de Banko'. Las plumas de la cola de esta ave extinta medían el doble que la longitud de todo su cuerpo.

Imagen del Plumadraco bankoorum fosilizado con su larga cola. Foto: Alex Clark
Imagen del Plumadraco bankoorum fosilizado con su larga cola. Foto: Alex Clark
Escuchar
Resumen
Compartir

Un equipo de paleontólogos identificó una nueva especie de ave prehistórica que vivió hace unos 121 millones de años y que destacaba por tener enormes plumas en la cola, consideradas entre las más largas jamás halladas en un fósil de ave. El animal fue bautizado como Plumadraco bankoorum o 'dragón de plumas de Banko'.

El hallazgo, publicado en la revista PLOS ONE, revela que las exhibiciones llamativas para atraer pareja ya existían en tiempos de los dinosaurios. Según los investigadores, esta ave del período Cretácico tenía el tamaño aproximado de un petirrojo moderno, pero sus plumas caudales medían casi el doble de la longitud de su cuerpo.

“Plumadraco tenía el tamaño de un petirrojo estadounidense, pero sus plumas de la cola medían alrededor de un pie de largo”, explicó Alex Clark, investigador de la Universidad de Chicago. “Son algunas de las plumas de cola proporcionalmente más largas jamás encontradas en un ave fósil”, añadió.

Reconstrucción de cómo podrían haber sido un Plumadraco macho y una hembra. Foto: Ville Sinkkonen

Reconstrucción de cómo podrían haber sido un Plumadraco macho y una hembra. Foto: Ville Sinkkonen

PUEDES VER: Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

lr.pe

Un ave con adornos extremos para atraer pareja

Los científicos creen que estas plumas gigantes se utilizaban durante rituales de cortejo, de manera similar a lo que ocurre hoy con pavos reales o aves del paraíso. El fósil fue encontrado en el museo Shandong Tianyu, en China, donde Clark analizaba cientos de restos de aves antiguas.

Los investigadores usaron espectrometría de masas para ayudar a determinar qué colores podrían haber estado presentes en las plumas del ave. Foto: Alex Clark

Los investigadores usaron espectrometría de masas para ayudar a determinar qué colores podrían haber estado presentes en las plumas del ave. Foto: Alex Clark

“Vi este pequeño ejemplar y tuve que mirarlo dos veces cuando observé las plumas de la cola”, relató el investigador. “Eran tan extravagantes que debían servir para algo como atraer pareja”.

Los análisis sugieren que los ejemplares descubiertos probablemente eran machos. Además, la estructura rígida y alargada de las plumas indica que podían moverlas hacia arriba y abajo durante exhibiciones visuales.

PUEDES VER: China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

lr.pe

El fósil ayuda a entender la evolución de las aves

El estudio también permitió conocer detalles sobre la apariencia de Plumadraco. Utilizando un espectrómetro portátil, los investigadores determinaron que sus plumas probablemente eran oscuras, de color marrón o negro. Sin embargo, no descartan que las puntas tuvieran tonos iridiscentes o azulados.

Para los científicos, este fósil demuestra que la selección sexual ha influido en la evolución de las aves desde hace más de 120 millones de años. “Este fósil muestra que las aves llevan muchísimo tiempo desarrollando características exageradas y costosas para atraer pareja”, afirmó Clark.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Cuándo los cangrejos desarrollaron su forma de caminar de lado?

¿Cuándo los cangrejos desarrollaron su forma de caminar de lado?

LEER MÁS
El nuevo T. rex, pero de los océanos: descubren fósiles de una bestia gigante que dominó los mares hace 80 millones de años

El nuevo T. rex, pero de los océanos: descubren fósiles de una bestia gigante que dominó los mares hace 80 millones de años

LEER MÁS
El descubrimiento de una herramienta de 146.000 años de antigüedad muestra la historia de la creatividad humana

El descubrimiento de una herramienta de 146.000 años de antigüedad muestra la historia de la creatividad humana

LEER MÁS
La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

LEER MÁS
Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

LEER MÁS
China presenta una secadora inteligente que se integra en el techo, tiene luz LED y soporta 35 kg de ropa por menos de US$240

China presenta una secadora inteligente que se integra en el techo, tiene luz LED y soporta 35 kg de ropa por menos de US$240

LEER MÁS
China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025