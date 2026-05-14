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Ucayali: rescatan 195 aves víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre en operativo policial

Se encontraron 125 pihuichos ala amarilla y 70 loros shamiro, muchos de los cuales estaban hacinados en jaulas deterioradas. Seis aves fueron halladas sin vida en el lugar.

Un operativo en Ucayali rescató 195 aves silvestres mantenidas en condiciones deficientes en un inmueble de Coronel Portillo. La intervención estuvo a cargo de la Gerencia Regional Forestal y la Policía Nacional.
Un operativo en Ucayali rescató 195 aves silvestres mantenidas en condiciones deficientes en un inmueble de Coronel Portillo. La intervención estuvo a cargo de la Gerencia Regional Forestal y la Policía Nacional. | Andina
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Un operativo multisectorial ejecutado en el kilómetro 22.300 de la carretera Federico Basadre, en la región Ucayali, permitió el rescate de 195 aves silvestres que eran mantenidas en condiciones inadecuadas dentro de un inmueble ubicado en el fundo Victoria, en la provincia de Coronel Portillo.

La intervención fue realizada por personal de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, junto con agentes de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

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Hallazgos de la intervención en Ucayali

Durante las diligencias, las autoridades encontraron 125 ejemplares de pihuicho ala amarilla (Brotogeris versicolurus) y 70 loros shamiro (Psittacara leucophthalmus), entre aves adultas y juveniles. Los animales permanecían hacinados en jaulas deterioradas y expuestos a condiciones que habrían afectado su estado de salud.

Asimismo, se hallaron seis aves muertas dentro del inmueble: cinco pihuichos y un loro shamiro. Una persona fue intervenida, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de los especímenes y el destino que tendrían en el mercado ilegal.

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Acciones de cuidado para las aves

Tras el rescate, las aves fueron trasladadas a un área de cuarentena para recibir evaluación veterinaria y cuidados temporales. Algunas presentan signos de estrés y deshidratación debido al cautiverio prolongado.

El tráfico ilegal de fauna silvestre continúa siendo uno de los principales delitos ambientales en la Amazonía peruana. En regiones como Ucayali, diversas especies de aves son capturadas para su comercialización clandestina en mercados informales, pese a las sanciones establecidas en la legislación ambiental vigente.

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