20 animales en peligro de extinción en Perú que buscan ser protegidos

La biodiversidad presente en nuestro país, sobre todo en nuestra selva, es sinónimo de orgullo muchas veces y nuestra fauna es parte de ella. Sin embargo, estamos propensos a perderla puesto que los animales están en peligro de extinción. Lamentablemente, malas prácticas como la quema, deforestación, comercio y caza ilegal de especies, sumado a la contaminación demuestran que poco sabemos cuidar lo que tenemos. Aquí, te presentamos una lista de 20 animales peruanos que se encuentran en peligro de extinción, cuyo número tristemente está aumentando.

PUEDES VER: Construyen escultura de especie en extinción en La Libertad

¿Qué animales de nuestro Perú se encuentran en peligro de extinción?

De acuerdo con el portal Ecología Verde, estos son 20 animales en peligro de extinción repartidos por nuestra costa, sierra y selva:

Oso andino Cóndor andino Gato de los andes Oso hormiguero gigante Pudu Delfín rosado del Amazonas Mono choro de cola amarilla Mono araña común Uakari o cacajao calvo Tamarino de Goeldi Tapir de montaña Nutria gigante Chungungo o gato de mar Ratón de las lomas Rana marsupial andina Rana gigante del lago Titicaca Pájaro cortarramas peruano Colibrí maravilloso Pava aliblanca Ballena azul.

¿Cuáles son los 10 animales en mayor peligro de extinción?

A pesar de que en Perú existen muchas especies en peligro de extinción, podría decirse que quienes poseen un riesgo mayor son el colibrí maravilloso, condor andino, tapir de montaña, delfín rosado del Amazonas, gato de los Andes, mono choro de cola amarilla, oso andino, pájaro cortarramas peruano, pava aliblanca y ratón de las lomas.

¿Cómo determinar si un animal está en peligro de extinción?

De acuerdo con la lista roja de especies amenazadas de la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), un animal está en peligro de extinción cuando el número de especies se ha reducido tanto que su riesgo de desaparición es "extremadamente alto". No existe una tasa numérica de extinción, por lo que la ciencia se ha basado en un método indirecto para estimar la velocidad con la que las plantas y los animales desaparecen. Además, se toma en cuenta que estos animales no puede reproducirse en ninguna parte del mundo y no se podrá ver más una especie similar.

¿Cuál es la situación del cóndor andino en Perú?

De acuerdo a un censo de población a este animal en agosto pasado, se reveló que existen solo 301 cóndores andinos en todo el territorio peruano y distribuidos en 14 regiones. Sabemos que es una especie poco común en el mundo y es un animal típico de las zonas andinas. Se observó en el cóndor andino una disminución del área de ocupación, una reducción del tamaño de la población y se proyecta esto por la explotación directa de la especie, siendo el ser humano su mayor amenaza según el "Libro rojo de la fauna silvestre amenazada".