HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse vs. Tommy Paul: todo sobre la final del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse vs. Tommy Paul: todo sobre la final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse vs. Tommy Paul: todo sobre la final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse vs. Tommy Paul: todo sobre la final del ATP 500 de Hamburgo     
Curiosidades

Lo que Cristian Ayala descubrió sobre los hombres y las creencias que arrastran durante años

Cristian Ayala destaca que el desbloqueo mental es fundamental antes de desarrollar habilidades sociales y una comunicación más natural. Para él, es clave revisar creencias arraigadas.

Según Ayala, desaprender viejas creencias es esencial para conectar de manera efectiva.
Según Ayala, desaprender viejas creencias es esencial para conectar de manera efectiva. | Foto: Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

"A un tipo de 34 años no le estás enseñando a hablar. Ya sabe hablar. Lo que le estás sacando son treinta y cuatro años de creencias que le dicen que él específicamente es la excepción a las reglas humanas". Cristian Ayala lo dice así cuando explica por qué, para él, el desbloqueo mental viene antes que cualquier habilidad social. Antes de la comunicación natural. Antes de construir un entorno más sano. Antes incluso de intentar hablar distinto.

La razón parece simple, pero no lo es tanto: muchas personas no llegan sin herramientas. Llegan con demasiadas explicaciones encima. El primer trabajo, dice, no consiste en sumar una frase nueva ni en aprender una forma más segura de responder. Consiste en revisar lo que ya está instalado. Ideas que llevan años funcionando como defensa. Relatos que la persona repitió tantas veces que terminaron sonando a verdad: "A mí no me va a pasar", "yo no soy de esos" o "en mi caso es distinto".

PUEDES VER: Aluminio, hierro o acero inoxidable: cómo escoger la olla perfecta y aprovechar al máximo cada material al cocinar

lr.pe

No son frases de ignorancia. Son frases de alguien que lleva tiempo protegiéndose de algo. Ayala suele mirar ese punto con cuidado, porque ahí es donde más resistencia aparece. No en la práctica visible, no en la conversación con otros, no en el intento de cambiar la forma de comunicarse. La resistencia aparece antes, cuando una persona empieza a notar que tal vez no era tan distinta, tan imposible o tan aparte como se había contado.

Y eso incomoda. Desaprender no funciona igual que aprender. Aprender puede sentirse activo, incluso agradable: leer, tomar notas, ver contenido, ensayar una idea. Desaprender es menos limpio. Implica mover algo que llevaba mucho tiempo en su lugar. Algo que quizá protegió en una etapa, pero que ahora empieza a cobrar un costo demasiado alto.

El informe sobre salud mental en América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado en 2025, señala que ciertas normas de masculinidad pueden hacer menos visibles los problemas que muchos hombres atraviesan. Ayala lo observa desde una escena más cotidiana: hombres que llegan con una dificultad concreta, pero también con el peso de haberla cargado durante años sin decirla en voz alta.

PUEDES VER: Aluminio, hierro o acero inoxidable: cómo escoger la olla perfecta y aprovechar al máximo cada material al cocinar

lr.pe

Por eso insiste en empezar ahí. Cuando esa primera capa se mueve, la comunicación natural deja de parecer una actuación. Ya no se trata solo de decir algo mejor, sino de hablar desde un lugar menos defensivo. Escuchar sin preparar una respuesta para protegerse. Pedir ayuda sin sentir que eso rompe la imagen que uno tenía de sí. Decir algo incómodo sin convertirlo en ataque o en chiste.

También cambia la forma de construir entorno. Para Ayala, rodearse mejor no empieza únicamente por conocer más gente, sino por dejar de repetir las mismas dinámicas con personas distintas. A veces el cambio es pequeño: aceptar una conversación pendiente, dejar de esconderse detrás del silencio, reconocer que uno no siempre sabe cómo manejar lo que siente.

Pequeño, pero real. Cristian Ayala no presenta el desbloqueo mental como una promesa rápida. Lo plantea como una condición previa. Si esa parte no se revisa, lo demás puede quedarse en superficie: más información, más conceptos, más intentos de sonar seguro, pero la misma reacción de siempre cuando aparece una escena difícil.

Por eso lo pone primero. Porque comunicarse mejor no empieza únicamente cuando alguien habla. A veces empieza antes, cuando deja de defender una versión de sí que ya no le está ayudando.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cada vez más jóvenes en Latinoamérica toman esta decisión laboral y Antonia Villa Navarro explica por qué

Cada vez más jóvenes en Latinoamérica toman esta decisión laboral y Antonia Villa Navarro explica por qué

LEER MÁS
Científicos responden a la popular pregunta sobre el agua de chía: ¿realmente ayuda a bajar de peso o es solo un mito viral?

Científicos responden a la popular pregunta sobre el agua de chía: ¿realmente ayuda a bajar de peso o es solo un mito viral?

LEER MÁS
Hierve cáscara de limón, jengibre y canela: expertos revelan por qué esta mezcla es ideal para tu hogar y bienestar

Hierve cáscara de limón, jengibre y canela: expertos revelan por qué esta mezcla es ideal para tu hogar y bienestar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cómo dormir protege tu corazón: descubre qué posiciones reducen la carga cardíaca y cuáles aumentan el riesgo

Cómo dormir protege tu corazón: descubre qué posiciones reducen la carga cardíaca y cuáles aumentan el riesgo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Curiosidades

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025