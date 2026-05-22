Lo que Cristian Ayala descubrió sobre los hombres y las creencias que arrastran durante años

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"A un tipo de 34 años no le estás enseñando a hablar. Ya sabe hablar. Lo que le estás sacando son treinta y cuatro años de creencias que le dicen que él específicamente es la excepción a las reglas humanas". Cristian Ayala lo dice así cuando explica por qué, para él, el desbloqueo mental viene antes que cualquier habilidad social. Antes de la comunicación natural. Antes de construir un entorno más sano. Antes incluso de intentar hablar distinto.

La razón parece simple, pero no lo es tanto: muchas personas no llegan sin herramientas. Llegan con demasiadas explicaciones encima. El primer trabajo, dice, no consiste en sumar una frase nueva ni en aprender una forma más segura de responder. Consiste en revisar lo que ya está instalado. Ideas que llevan años funcionando como defensa. Relatos que la persona repitió tantas veces que terminaron sonando a verdad: "A mí no me va a pasar", "yo no soy de esos" o "en mi caso es distinto".

No son frases de ignorancia. Son frases de alguien que lleva tiempo protegiéndose de algo. Ayala suele mirar ese punto con cuidado, porque ahí es donde más resistencia aparece. No en la práctica visible, no en la conversación con otros, no en el intento de cambiar la forma de comunicarse. La resistencia aparece antes, cuando una persona empieza a notar que tal vez no era tan distinta, tan imposible o tan aparte como se había contado.

Y eso incomoda. Desaprender no funciona igual que aprender. Aprender puede sentirse activo, incluso agradable: leer, tomar notas, ver contenido, ensayar una idea. Desaprender es menos limpio. Implica mover algo que llevaba mucho tiempo en su lugar. Algo que quizá protegió en una etapa, pero que ahora empieza a cobrar un costo demasiado alto.

El informe sobre salud mental en América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado en 2025, señala que ciertas normas de masculinidad pueden hacer menos visibles los problemas que muchos hombres atraviesan. Ayala lo observa desde una escena más cotidiana: hombres que llegan con una dificultad concreta, pero también con el peso de haberla cargado durante años sin decirla en voz alta.

Por eso insiste en empezar ahí. Cuando esa primera capa se mueve, la comunicación natural deja de parecer una actuación. Ya no se trata solo de decir algo mejor, sino de hablar desde un lugar menos defensivo. Escuchar sin preparar una respuesta para protegerse. Pedir ayuda sin sentir que eso rompe la imagen que uno tenía de sí. Decir algo incómodo sin convertirlo en ataque o en chiste.

También cambia la forma de construir entorno. Para Ayala, rodearse mejor no empieza únicamente por conocer más gente, sino por dejar de repetir las mismas dinámicas con personas distintas. A veces el cambio es pequeño: aceptar una conversación pendiente, dejar de esconderse detrás del silencio, reconocer que uno no siempre sabe cómo manejar lo que siente.

Pequeño, pero real. Cristian Ayala no presenta el desbloqueo mental como una promesa rápida. Lo plantea como una condición previa. Si esa parte no se revisa, lo demás puede quedarse en superficie: más información, más conceptos, más intentos de sonar seguro, pero la misma reacción de siempre cuando aparece una escena difícil.

Por eso lo pone primero. Porque comunicarse mejor no empieza únicamente cuando alguien habla. A veces empieza antes, cuando deja de defender una versión de sí que ya no le está ayudando.