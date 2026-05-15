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Ciencia

Los paleontólogos se conmocionaron por el descubrimiento de moléculas orgánicas en huesos de dinosaurios de 66 millones de años

El hallazgo en huesos de estos grandes reptiles sugiere que podrían haber sobrevivido rastros de colágeno originales desde la era del Cretácico.

Primer plano del hueso de la cadera de un Edmontosaurus. Foto: Universidad de Liverpool
Primer plano del hueso de la cadera de un Edmontosaurus. Foto: Universidad de Liverpool
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Un equipo de paleontólogos encontró indicios de moléculas orgánicas en los restos fosilizados de un Edmontosaurus, un dinosaurio herbívoro que habitó Norteamérica al final del período Cretácico. El descubrimiento desafía la idea de que los fósiles conservan solo minerales y que todo rastro biológico desaparece con el paso de millones de años.

La investigación, publicada en Analytical Chemistry, se centró en un sacro de 22 kilogramos recuperado en la formación Hell Creek, en Dakota del Sur, una de las zonas paleontológicas más importantes del mundo. Con técnicas como espectrometría de masas y secuenciación de proteínas, los especialistas detectaron señales compatibles con colágeno, la proteína estructural más abundante en los huesos.

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Colágeno en un fósil de dinosaurio

El Edmontosaurus era un dinosaurio de pico de pato que convivió con el Tyrannosaurus rex hace 66 millones de años. En este espécimen, investigadores de la Universidad de Liverpool y de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) identificaron hidroxiprolina, un aminoácido que forma parte del colágeno óseo y que resulta difícil de atribuir a contaminación externa.

Steve Taylor, director del Grupo de Investigación en Espectrometría de Masas de la Universidad de Liverpool, afirmó: "Este estudio demuestra de forma convincente que biomoléculas orgánicas, como proteínas del tipo colágeno, parecen estar presentes en algunos fósiles". Según el científico, los resultados cuestionan la hipótesis de que todo material orgánico hallado en fósiles procede de fuentes modernas.

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El descubrimiento cambiaría el estudio de fósiles

Si futuras investigaciones confirman estos resultados, los paleontólogos contarán con una herramienta inédita para estudiar la evolución y la biología de los dinosaurios. Fragmentos de proteínas podrían aportar pistas sobre parentescos entre especies, crecimiento, enfermedades y adaptación al entorno.

El hallazgo también plantea una pregunta clave: ¿cómo lograron sobrevivir estas moléculas durante decenas de millones de años? Los expertos analizan si ciertos minerales y condiciones de enterramiento protegieron el colágeno de su degradación.

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