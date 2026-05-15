Los paleontólogos se conmocionaron por el descubrimiento de moléculas orgánicas en huesos de dinosaurios de 66 millones de años
El hallazgo en huesos de estos grandes reptiles sugiere que podrían haber sobrevivido rastros de colágeno originales desde la era del Cretácico.
- Unos huevos diminutos podrían explicar por qué los amonites desaparecieron mientras otros moluscos sobrevivieron al asteroide del Cretácico
- Una mirada a la vida marina del Jurásico: descubren fósil de 180 millones de años de un depredador parecido a un delfín
Un equipo de paleontólogos encontró indicios de moléculas orgánicas en los restos fosilizados de un Edmontosaurus, un dinosaurio herbívoro que habitó Norteamérica al final del período Cretácico. El descubrimiento desafía la idea de que los fósiles conservan solo minerales y que todo rastro biológico desaparece con el paso de millones de años.
La investigación, publicada en Analytical Chemistry, se centró en un sacro de 22 kilogramos recuperado en la formación Hell Creek, en Dakota del Sur, una de las zonas paleontológicas más importantes del mundo. Con técnicas como espectrometría de masas y secuenciación de proteínas, los especialistas detectaron señales compatibles con colágeno, la proteína estructural más abundante en los huesos.
PUEDES VER: Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad
Colágeno en un fósil de dinosaurio
El Edmontosaurus era un dinosaurio de pico de pato que convivió con el Tyrannosaurus rex hace 66 millones de años. En este espécimen, investigadores de la Universidad de Liverpool y de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) identificaron hidroxiprolina, un aminoácido que forma parte del colágeno óseo y que resulta difícil de atribuir a contaminación externa.
Steve Taylor, director del Grupo de Investigación en Espectrometría de Masas de la Universidad de Liverpool, afirmó: "Este estudio demuestra de forma convincente que biomoléculas orgánicas, como proteínas del tipo colágeno, parecen estar presentes en algunos fósiles". Según el científico, los resultados cuestionan la hipótesis de que todo material orgánico hallado en fósiles procede de fuentes modernas.
PUEDES VER: Científicos buscan voluntarios sanos dispuestos a vivir gratis en los Alpes durante un mes: alojamiento, comida y 400 euros
El descubrimiento cambiaría el estudio de fósiles
Si futuras investigaciones confirman estos resultados, los paleontólogos contarán con una herramienta inédita para estudiar la evolución y la biología de los dinosaurios. Fragmentos de proteínas podrían aportar pistas sobre parentescos entre especies, crecimiento, enfermedades y adaptación al entorno.
El hallazgo también plantea una pregunta clave: ¿cómo lograron sobrevivir estas moléculas durante decenas de millones de años? Los expertos analizan si ciertos minerales y condiciones de enterramiento protegieron el colágeno de su degradación.