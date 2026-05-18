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Uno por uno bajaron al océano enormes bloques de hormigón: producirán 30 millones de litros de agua potable al día con agua de mar

Con una inversión de 530 millones de dólares, la planta busca complementar el suministro convencional y mitigar el impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua.

Australia instala estructuras gigantescas de hormigón en el lecho marino. Foto: Havadis
Australia instala estructuras gigantescas de hormigón en el lecho marino. Foto: Havadis
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Australia avanza en la construcción de una gigantesca planta desalinizadora que promete reforzar el suministro de agua potable en una región cada vez más expuesta a la sequía. Como parte de esta obra, enormes bloques prefabricados de hormigón fueron instalados uno a uno en el fondo marino, a unos 800 metros de la costa de Nine Mile Beach, en Belmont.

Estas estructuras forman parte del sistema que permitirá captar agua de mar y trasladarla hacia una planta ubicada en tierra firme, donde será tratada para eliminar la sal y convertirla en agua apta para el consumo humano. El proyecto está liderado por la empresa Hunter Water y se prevé que entre en funcionamiento en 2028.

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Producirá 30 millones de litros de agua potable al día

La futura planta tendrá capacidad para generar hasta 30 millones de litros de agua potable al día, equivalentes a 30 megalitros. Según sus desarrolladores, esta cantidad cubrirá cerca del 15% de la demanda promedio diaria de la región de Lower Hunter, en Nueva Gales del Sur.

Esquema del funcionamiento de los bloques de hormigon para la desalinización. Foto: Hunter Water

Esquema del funcionamiento de los bloques de hormigon para la desalinización. Foto: Hunter Water

La instalación forma parte de una inversión de aproximadamente 530 millones de dólares australianos y busca complementar el abastecimiento tradicional basado en represas y lluvias, cada vez más vulnerables al cambio climático.

Para captar el agua marina, se instalaron bloques de hormigón especialmente diseñados para funcionar como estructuras de entrada submarina. Estas piezas permiten absorber grandes volúmenes de agua con una velocidad reducida para disminuir el impacto sobre la fauna marina.

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Un proyecto bajo tierra para no interferir en la playa

Uno de los aspectos más complejos de la obra será la construcción de un túnel bajo Nine Mile Beach y el lecho marino. Este conducto conectará la toma oceánica con la planta desalinizadora sin alterar directamente la superficie de la playa.

De esta manera, el agua de mar será transportada por debajo de la arena y del fondo oceánico hasta la instalación de tratamiento. La solución busca minimizar molestias para residentes, turistas y actividades recreativas en la costa.

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Desarrollado para contrarrestar el riesgo de sequía

Hunter Water sostiene que esta infraestructura permitirá reducir la dependencia exclusiva de las lluvias y ofrecer una fuente adicional de abastecimiento durante periodos secos.

Australia ha enfrentado en los últimos años episodios de sequía extrema y mayor variabilidad climática. Frente a ese escenario, proyectos como el de Belmont apuestan por convertir el océano en una reserva estratégica capaz de garantizar agua potable incluso cuando fallan las precipitaciones.

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