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Ciencia

Una mirada a la vida marina del Jurásico: descubren fósil de 180 millones de años de un depredador parecido a un delfín

Los expertos identificaron cambios en el esqueleto que sugieren que sufrió heridas graves. Al parecer la especie sobrevivió más tiempo del que debería.

Temnodontosaurio cf. Reconstrucción de trigonodon. Foto: Joschua Knüppe
Temnodontosaurio cf. Reconstrucción de trigonodon. Foto: Joschua Knüppe
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Un fósil hallado en Alemania ha permitido a los científicos reconstruir parte de la historia de un enorme reptil marino que surcó los océanos hace unos 180 millones de años, durante el Jurásico temprano. El ejemplar pertenece al género Temnodontosaurus, uno de los ictiosaurios más grandes conocidos, animales con cuerpo hidrodinámico y aspecto similar al de los delfines actuales, aunque sin relación evolutiva directa.

El descubrimiento se produjo en un yacimiento de arcilla en Mistelgau, cerca de Bayreuth, al sur de Alemania, y fue descrito en la revista científica 'Zitteliana'. Según los investigadores, este espécimen representa uno de los registros más recientes de su género. 'Nuestro fósil de Temnodontosaurus es uno de los hallazgos más jóvenes de este grupo hasta la fecha', explicó la autora del estudio, Ulrike Albert.

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Un ictiosaurio gigante que sobrevivió a graves lesiones

Los restos recuperados incluyen parte del cráneo, mandíbula inferior, cintura escapular, aletas delanteras, columna vertebral y más de 100 dientes. También se preservaron estructuras delicadas del paladar y la región ocular, algo poco habitual en fósiles de esta antigüedad.

Vista general de Temnodontosaurus Trigonodon. Foto: Zitteliana

Vista general de Temnodontosaurus Trigonodon. Foto: Zitteliana

A partir de un cráneo de casi 1,5 metros de largo, los especialistas estimaron que el animal alcanzó unos 6,5 metros de longitud total. Sin embargo, lo más llamativo fueron las lesiones detectadas en las articulaciones de la mandíbula y la zona del hombro. Estas heridas debieron afectar seriamente su capacidad para capturar presas. Pese a ello, el reptil logró mantenerse con vida durante un tiempo considerable, como sugieren el desgaste extremo de sus dientes y la cicatrización ósea observada en el esqueleto.

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Piedras en el estómago revelan cómo se adaptó para alimentarse

En la región abdominal, el equipo identificó gastrolitos, pequeñas piedras alojadas en el sistema digestivo. Este hallazgo resulta poco común en ictiosaurios como Temnodontosaurus, por lo que despertó gran interés entre paleontólogos.

Los científicos plantean que estos fragmentos minerales pudieron ayudar a triturar alimento dentro del cuerpo, similar a lo que ocurre en algunas aves y reptiles modernos. Stefan Eggmaier, coautor del estudio, señaló que las lesiones “limitaron significativamente la capacidad del animal para atrapar presas”, lo que sugiere una posible modificación en su dieta o en su estrategia de alimentación.

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