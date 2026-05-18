Arqueólogos han identificado a una víctima de la erupción del Vesubio en 79 d.C. como un posible médico de la antigua Roma. | Foto: National Geographic/mejorada con IA

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Arqueólogos identificaron que una de las víctimas de la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. probablemente ejercía la medicina en la antigua Roma. Este gran descubrimiento ocurrió en el sitio Orto dei Fuggiaschi —el Jardín de los Fugitivos—, más de seis décadas después de su excavación original en 1961. El hallazgo se basó en el análisis detallado de un objeto oculto dentro del molde de yeso de un individuo atrapado por la nube piroclástica mientras intentaba escapar.

De acuerdo con National Geographic, especialistas del Parque Arqueológico de Pompeya destacaron que, gracias a tecnologías modernas como 'radiografías, tomografías computarizadas asistidas por inteligencia artificial y reconstrucciones tridimensionales', se examinó el contenido de la silueta sin dañarla. Este procedimiento aportó pistas inéditas sobre la identidad y oficio del hombre que pereció en la tragedia volcánica.

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El descubrimiento clave consistió en un pequeño estuche de material orgánico con componentes metálicos localizado dentro del yeso que recubría el molde de la víctima. Este contenedor albergaba una serie de utensilios compatibles con un botiquín sanitario, además de una placa de pizarra que funciona como tabla para preparar sustancias medicinales o cosméticas y un saco de tela con monedas de bronce y plata. La sofisticación del objeto resalta por un sistema de cierre con rueda dentada, un detalle inusual que demuestra el nivel técnico de los artículos personales de la época y sorprende a los especialistas por su excelente estado de conservación.

Se halló un pequeño estuche de material orgánico con componentes metálicos localizado dentro del yeso. Foto: ABC/mejorada con IA

Por otra parte, los análisis de diagnóstico efectuados en la Clínica Casa di Cura Maria Rosaria aportaron datos cruciales sobre el hallazgo. Mediante tomografías y escaneos con apoyo de IA, los investigadores lograron reconocer diminutos aparatos de metal interpretados como materiales quirúrgicos. Dicha evidencia científica robustece la hipótesis histórica de que este individuo ejercía como medicus, término latino empleado para designar al médico en el antiguo Imperio romano.

Este contenedor albergaba una serie de utensilios compatibles con un botiquín sanitario. Foto: ABC/mejorada con IA

La relevancia social del suceso quedó manifestada en las palabras de las autoridades de la excavación. El director del Parque Arqueológico, Gabriel Zuchtriegel, explicó que “este hombre trajo sus herramientas consigo para estar preparado para reconstruir su vida en otro lugar gracias a su profesión, pero quizá también para ayudar a otros”. De este modo, el directivo destacó el componente humano de la pieza y la notable disposición del sujeto para continuar con su oficio habitual lejos de la destruida urbe.

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En 1961, el arqueólogo Amedeo Maiuri lideró la excavación de la zona, donde halló las siluetas de yeso de 14 individuos atrapados por la nube piroclástica mientras escapaban por la Puerta de Nocera. En esa época, los descubrimientos se valoraron por su impacto dramático y emocional, más que como indicios específicos de identidad profesional. Los restos permanecieron guardados en los almacenes del Parque Arqueológico hasta que una reciente investigación interdisciplinaria, con expertos en radiología y modelado digital, retomó el caso.

El descubrimiento ocurrió en el sitio Orto dei Fuggiaschi —el Jardín de los Fugitivos. Foto: National Geographic

La inspección actual decodificó los componentes y el mecanismo de cierre de un maletín que perteneció a una de las víctimas, un objeto que antes pasó desapercibido. Este enfoque moderno rescató los pormenores de los artículos personales de un ciudadano pompeyano, lo cual abre la posibilidad de aplicar la misma metodología en otros moldes antiguos para recuperar crónicas individuales inéditas sobre la tragedia del Vesubio.

Este hallazgo inédito redefine el oficio de uno de los damnificados por la erupción y actualiza la relevancia de las piezas arqueológicas de la centuria pasada bajo el amparo de la innovación científica del siglo XXI. Con estas herramientas modernas, la ciencia no solo reconstruye la historia laboral de los habitantes, sino que también otorga un nuevo valor histórico a las excavaciones tradicionales.