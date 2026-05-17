Tan largo como una ballena azul: Tailandia descubre uno de los dinosaurios más grandes encontrados en Asia

El hallazgo de fósiles en Tailandia revela la existencia de un gigantesco Nagatitan prehistórico. Foto: Patchanop Boonsai

El hallazgo de fósiles en Tailandia revela la existencia de un gigantesco Nagatitan prehistórico. Foto: Patchanop Boonsai

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Un equipo de paleontólogos, liderado por la University College de Londres, descubrió huesos de un gigantesco dinosaurio de cuello largo, considerado uno de los más grandes jamás hallados en el Sudeste Asiático, en la provincia de Chaiyaphum, Tailandia. Durante las excavaciones, los expertos recuperaron vértebras, costillas, huesos pélvicos y enormes restos de extremidades de un colosal saurópodo. La especie ha sido denominada Nagatitan chaiyaphumensis.

Descubren en Tailandia un fósil de dinosaurio colosal de 27 metros

Los saurópodos fueron gigantescos herbívoros, entre los que se encuentran especies como el Diplodocus y el Brontosaurio. Estos animales se caracterizaban por tener cráneos pequeños, cuellos extremadamente largos, cuerpos robustos y patas en forma de columna, adaptadas para sostener pesos descomunales.

Representación esquemática del esqueleto de Nagatitan chaiyaphumensis gen. y sp. nov. Se destacan los huesos conservados. La barra de escala equivale a 1 m. Foto: Nature

Los investigadores, en un artículo publicado en Nature, estiman que Nagatitan chaiyaphumensis medía cerca de 27 metros de largo (casi la misma longitud que una ballena azul) y pesaba entre 25 y 30 toneladas. El nombre "Naga" hace referencia a los seres míticos con forma de serpiente del folclore del sudeste asiático y de la tradición budista, mientras que "titán" alude a su enorme tamaño. En conjunto, el nombre puede interpretarse como "serpiente gigante mítica, titán".

Según los científicos, el fósil proviene de una de las formaciones geológicas con restos de dinosaurios más recientes conocidas en Tailandia. Durante el Cretácico Inferior, el sudeste asiático experimentó importantes transformaciones geológicas y ambientales.

El aumento del nivel del mar y los cambios en el paisaje sumergieron grandes extensiones de la región bajo mares poco profundos, alterando drásticamente los ecosistemas y reduciendo la conservación de fósiles de dinosaurios de etapas posteriores. Por ello, Nagatitan chaiyaphumensis podría representar a uno de los últimos dinosaurios terrestres gigantes que habitaron esta parte del mundo.

Una excelente evidencia paleontológica

Los huesos recuperados son especialmente valiosos. Los fósiles de saurópodos suelen encontrarse incompletos, pero en este caso los restos de Nagatitan chaiyaphumensis incluyen múltiples elementos clave del esqueleto, lo que ofrece a los científicos una oportunidad única para comprender cómo estos gigantes se movían, evolucionaban y se adaptaban al entorno prehistórico del sudeste asiático.

La paleontología suele comenzar con un fragmento y terminar con la reconstrucción de mundos completos. Lo mismo ocurrió con los primeros hallazgos de grandes dinosaurios, como los titanosaurios de Sudamérica, inicialmente conocidos solo por restos fragmentarios. A partir de un solo hueso pueden aparecer más, luego un yacimiento entero y, finalmente, una imagen más clara de un ecosistema perdido.