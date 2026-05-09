El Himalaya se está llenando de árboles y los científicos advierten que no es una buena noticia

Las montañas más altas del mundo presentan cambios drásticos con el avance de vegetación en lugares que antes eran de hielo, una señal alarmante del desequilibrio climático global. | Foto: ChatGPT

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Las montañas más altas del planeta atraviesan una transformación silenciosa que preocupa a la comunidad científica internacional. Donde antes predominaban la nieve, el hielo y los paisajes rocosos, ahora aparecen manchas verdes que avanzan año tras año hacia altitudes récord. Aunque el cambio podría parecer positivo a simple vista, los expertos alertan que representa una señal clara del desequilibrio climático.

El fenómeno no solo altera el aspecto de la cordillera asiática, también compromete el funcionamiento natural de las reservas de agua más importantes del continente. Los investigadores sostienen que el aumento de la vegetación modifica la manera en que la nieve se acumula, se derrite y alimenta los grandes ríos de la región, de los que dependen cientos de millones de personas.

¿Por qué el Himalaya se está llenando de árboles?

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Exeter, junto con especialistas de Nepal y Suiza, confirmó que la vegetación alpina del Himalaya asciende de forma constante hacia áreas donde hace apenas dos décadas no podía sobrevivir. La investigación, publicada en la revista Ecography, analizó seis regiones entre 1999 y 2022 y detectó un crecimiento vegetal acelerado en toda la cordillera.

Los expertos identificaron como principal causa el incremento de las temperaturas y la reducción progresiva de la capa de nieve. Con inviernos menos extremos y estaciones cálidas más largas, las plantas encuentran condiciones favorables para expandirse hacia terrenos históricamente dominados por el hielo. En zonas como Khumbu, cerca del Everest, la línea vegetal avanzó más de un metro por año, mientras que en Manthang, Nepal, el desplazamiento alcanzó casi siete metros anuales.

La investigación también registró cambios en el tipo de vegetación. En algunas áreas orientales comenzaron a aparecer especies leñosas que reemplazan a las hierbas alpinas tradicionales, una señal de que el ecosistema de alta montaña enfrenta modificaciones profundas vinculadas al calentamiento global.

¿Cuál es la advertencia de los científicos?

La principal preocupación radica en el impacto que este “verdecimiento” provoca sobre el ciclo del agua. Según la profesora Karen Anderson, las plantas alpinas alteran el almacenamiento de nieve y cambian la forma en que el agua circula en las montañas. Ese proceso afecta directamente a las cuencas que alimentan ríos esenciales como el Ganges, el Indo y el Brahmaputra.

Los científicos advierten que una variación en la dinámica hídrica del Himalaya podría generar consecuencias severas para países como India, Nepal, Pakistán, Bangladesh y China. Millones de habitantes dependen de esos caudales para consumo humano, agricultura y producción energética. Por ese motivo, los expertos consideran que el avance de la vegetación no representa una recuperación natural del ecosistema, sino otra evidencia de la aceleración de la crisis climática en una de las regiones más sensibles del planeta.