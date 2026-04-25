Un estudio sorprende a científicos al revelar que los cachalotes usan formas de lenguaje similares a las humanas

Una investigación publicada en la revista Proceedings B de la Royal Society sobre el comportamiento del cachalote (Physeter macrocephalus) ha revelado que estos mamíferos marinos emplean patrones de comunicación sorprendentemente similares a los del lenguaje humano. A través del análisis de sus “codas” —secuencias de clics utilizadas para interactuar— los científicos identificaron estructuras acústicas comparables a vocales, lo que sugiere que no se trata de sonidos aleatorios, sino de un sistema organizado.

El trabajo sostiene que estas vocalizaciones presentan características propias de la fonología, una rama de la lingüística que estudia cómo se estructuran los sonidos en los idiomas. Según los autores, "las vocalizaciones de coda del cachalote son sumamente complejas y representan uno de los sistemas de comunicación animal analizados más cercanos a la fonología humana", lo que posiciona a esta especie en un nivel inusual dentro del reino animal.

¿Cómo funcionan las “vocales” en los clics de estos cetáceos?

El estudio identificó dos tipos principales de codas, denominadas “a” e “i”, diferenciadas por la cantidad de formantes —frecuencias que determinan la calidad del sonido— presentes en cada clic. Esta clasificación guarda similitudes con las vocales humanas, donde variaciones acústicas generan distintos significados o matices.

Además, se observó que estas categorías no se distribuyen al azar. Algunas estructuras rítmicas favorecen un tipo específico de “vocal”, lo que evidencia una organización interna. Este hallazgo refuerza la idea de que los cachalotes controlan activamente sus emisiones sonoras, en lugar de producirlas como simples respuestas fisiológicas.

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¿Existen reglas o patrones comparables al lenguaje humano?

Los investigadores detectaron múltiples regularidades que recuerdan a sistemas lingüísticos. Por ejemplo, las codas tipo “a” tienden a ser más largas que las “i”, mientras que estas últimas presentan una distribución bimodal: pueden ser cortas o largas, lo que equivale a una distinción fonológica similar a la de vocales breves y prolongadas en varios idiomas.

También se identificaron variaciones individuales: cada ballena presenta una duración base distinta en sus emisiones, comparable a la velocidad de habla en humanos. Este rasgo introduce un nivel adicional de complejidad, ya que implica diferencias personales dentro de un mismo sistema comunicativo.

¿Qué papel cumple la coarticulación en este sistema?

Otro hallazgo clave es la presencia de coarticulación, fenómeno ampliamente documentado en el habla humana. En este caso, algunos clics iniciales de una coda se ven influenciados por la secuencia anterior, lo que indica una transición dinámica entre sonidos consecutivos.

Este comportamiento sugiere que las unidades acústicas no son independientes, sino que interactúan entre sí dentro de un flujo continuo. La investigación destaca que estas variaciones ocurren con mayor frecuencia cuando hay cambios entre distintos tipos de “vocales”, lo que refuerza la hipótesis de un sistema articulatorio complejo.

¿Qué implicaciones tiene este hallazgo para la ciencia?

Los resultados amplían significativamente la comprensión de la comunicación animal dentro de campos como la bioacústica y la cognición comparada. Aunque aún no se ha determinado si estas codas transmiten significados específicos, la presencia de estructuras organizadas sugiere un nivel avanzado de procesamiento.

En ese sentido, el estudio plantea que estas características "sugieren una evolución independiente" de sistemas complejos de comunicación, lo que abre el debate sobre hasta qué punto el lenguaje humano es único. Por ahora, los cachalotes se perfilan como una de las especies con el sistema comunicativo más sofisticado documentado hasta la fecha.