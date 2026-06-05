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Ciencia

Científicos descubren nuevas especies en una isla remota: libélulas, saltamontes y una araña fluorescente

En la costa occidental del sur de África se hallaron numerosas especies hasta ahora desconocidas para la ciencia.

Una araña cangrejo coronada que fluoresce bajo luz ultravioleta, descubierta durante una expedición científica en Angola. Foto: Nicky Bay/The Wilderness Project
Una araña cangrejo coronada que fluoresce bajo luz ultravioleta, descubierta durante una expedición científica en Angola. Foto: Nicky Bay/The Wilderness Project
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Libélulas, polillas, saltamontes y una araña cangrejo que brilla con un azul intenso son parte de una variedad de especies no descritas descubiertas en la remota meseta de Lisima, en Angola. La expedición de investigación fue realizada por The Wilderness Project en lo que consideran uno de los últimos puntos ciegos de la biodiversidad de África.

Los hallazgos ofrecen información nueva sobre un paisaje crítico que alimenta a cuatro de los sistemas fluviales africanos más grandes: el Congo, el Okavango, el Zambeze y el Cuanza. El agua que fluye desde la meseta de Lisima recorre miles de kilómetros río abajo y suministra agua dulce vital a las comunidades y los ecosistemas de la región.

La araña tejedora de telarañas circulares con forma de mariquita. Foto: Nicky Bay/The Wilderness Project

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Libélulas, polillas y saltamontes

Según The Wilderness Project, la expedición registró 103 especies de libélulas y caballitos del diablo, más de 1.000 mariposas y polillas, y 47 taxones de saltamontes, grillos y langostas. El descubrimiento elevó a 163 el número de especies conocidas de libélulas y caballitos del diablo en la región, incluidas 34 registradas allí por primera vez, mientras que tres de los taxones de ortópteros identificados resultaron ser completamente nuevos para la ciencia.

Este grillo acorazado (Enyaliopsis sp. nov.) es una de las tres especies de saltamontes nuevas para la ciencia. Foto: Nicky Bay/The Wilderness Project

Este grillo acorazado (Enyaliopsis sp. nov.) es una de las tres especies de saltamontes nuevas para la ciencia. Foto: Nicky Bay/The Wilderness Project

"La meseta arenosa de Lisima libera una de las aguas dulces más claras y fiables de África, lo que se refleja en las libélulas y caballitos del diablo de la región, con varias especies altamente especializadas que no se encuentran en ningún otro lugar", dijo el Dr. Klaas-Douwe B. Dijkstra, destacado especialista en libélulas y miembro del Centro de Biodiversidad Naturalis en los Países Bajos.

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Nuevas especies de arañas

Entre las nuevas especies se incluyen un grillo acorazado y depredador, una especie de oruga de cobre no descrita anteriormente y su mariposa adulta, y una araña cangrejo coronada que fluoresce bajo la luz ultravioleta.

Los expertos también descubrieron una nueva especie de araña tejedora de telarañas circulares de color naranja intenso que imita a las mariquitas al advertir a los depredadores con un color brillante, normalmente un rojo más oscuro, de que es demasiado amarga o tóxica.

"Apenas estamos empezando a descubrir la gran cantidad de vida que habita esta región", destacaron los investigadores, quienes resaltaron este hallazgo en una publicación de Instagram.

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