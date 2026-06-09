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Ciencia

Científicos registran una enorme fractura en África que revela cómo nacen los océanos y se separan los continentes

Este fenómeno geológico se debe a la intrusión de magma y a la interacción de tres grandes placas tectónicas, y muestra cómo se generan grietas enormes en pocos días.

Logran observar por primera vez la apertura de una placa tectónica en tiempo real en Etiopía, un fenómeno que se desarrolla normalmente a lo largo de millones de años.
Logran observar por primera vez la apertura de una placa tectónica en tiempo real en Etiopía, un fenómeno que se desarrolla normalmente a lo largo de millones de años. | Foto: Dall-E
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Por primera vez, científicos lograron observar y registrar en tiempo real la apertura de una placa tectónica, un fenómeno geológico que normalmente se desarrolla a lo largo de miles o millones de años. El evento ocurrió en Etiopía y permitió documentar cómo una gigantesca masa de roca comenzó a fracturarse debido a movimientos internos de la Tierra, con lo que ofreció información inédita sobre la formación de océanos y la separación de continentes.

El hallazgo representa un avance significativo para la geología, ya que hasta ahora estos procesos solo podían estudiarse a partir de evidencias acumuladas durante largos periodos de tiempo. Gracias a modernas herramientas de monitoreo, los investigadores pudieron seguir la evolución de la fractura con una precisión sin precedentes.

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La fractura se produjo en una de las regiones más activas del planeta

El fenómeno tuvo lugar en la región de Afar, en Etiopía, un área donde convergen tres grandes placas tectónicas: la Arábiga y las subplacas Nubia y Somalí, que forman parte de la placa Africana. Estas estructuras se desplazan lentamente en direcciones opuestas, lo que provoca un constante estiramiento y adelgazamiento de la corteza terrestre.

Según los científicos, una intrusión de magma procedente del interior del planeta empujó las capas superficiales de roca y desencadenó la apertura de una enorme grieta. En cuestión de días, la fractura se extendió varios kilómetros, un comportamiento inusual en un proceso que generalmente ocurre de manera extremadamente lenta. La evolución del fenómeno fue registrada mediante imágenes satelitales, estaciones sísmicas y mediciones geodésicas.

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El hallazgo ayuda a comprender cómo nacen nuevos océanos

Los especialistas explican que la separación de placas tectónicas es uno de los mecanismos responsables de la formación de nuevas cuencas oceánicas. Cuando dos placas se alejan, el magma asciende desde el manto terrestre y genera nueva corteza, un proceso que, con el paso de millones de años, puede dar origen a un océano.

Por esta razón, la región de Afar es considerada por muchos investigadores como una ventana al futuro geológico de África. Algunos modelos sugieren que, si la separación continúa, esta zona podría convertirse en un nuevo océano dentro de millones de años.

Además de aportar información sobre la evolución de la Tierra, el estudio permitirá mejorar los sistemas de vigilancia en áreas con actividad sísmica y volcánica, lo que ayudará a comprender mejor los riesgos asociados a estos fenómenos naturales.

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