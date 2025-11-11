HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Ciencia

Los científicos revelan el test rápido capaz de detectar el Alzheimer mucho antes de los síntomas

Esta nueva prueba permitirá identificar a los pacientes con Alzheimer en etapas tempranas, lo que les permitirá acceder a tratamientos que ayuden a retrasar la progresión de la enfermedad.

Los primeros síntomas del Alzheimer suelen ser invisibles, y es difícil saber cuándo comienza el deterioro de la memoria. Foto: IStock
Los primeros síntomas del Alzheimer suelen ser invisibles, y es difícil saber cuándo comienza el deterioro de la memoria. Foto: IStock

Saber cuando aparecerán los primeros síntomas graves del Alzheimer es uno de los mayores retos en la investigación de esta enfermedad. A pesar de los avances científicos, el diagnóstico suele llegar tarde, cuando las dificultades de memoria, lenguaje o pensamiento han progresado. Frente a este desafío, una nueva prueba cerebral, que dura solo unos minutos, podría identificar las señales de alerta temprana del Alzheimer.

El nuevo dispositivo, llamado Fastball y desarrollado por investigadores de la Universidad de Bath en el Reino Unido, se basa en un electroencefalograma (EEG). En una prueba realizada en 54 adultos sanos y 52 personas con deterioro cognitivo leve (DCL), la herramienta identificó respuestas cerebrales reducidas en pacientes con DCL amnésico, la forma con mayor probabilidad de progresar a la enfermedad de Alzheimer. Los resultados del ensayo clínico fueron publicados en Brain Communications.

PUEDES VER: Científica australiana descubre una nueva especia de abeja con ‘cuernos’ y de aspecto aterrador

lr.pe

Fastball: La prueba sencilla para detectar trastornos de la memoria

El estudio, dirigido por el Dr. George Stothart, neurocientífico de la Universidad de Bath, es sorprendentemente sencillo: primero se presentan ocho imágenes a los voluntarios, que luego se reintegran entre cientos de otras. A continuación, el electroencefalograma registra la capacidad del cerebro para reconocer automáticamente las imágenes vistas previamente. La prueba podría realizarse en los hogares de los participantes, lo que haría el proceso más accesible y menos angustioso.

"Con las herramientas de diagnóstico actuales, los primeros 10 a 20 años de deterioro cognitivo relacionados con la enfermedad de Alzheimer han pasado desapercibidos. Esta investigación ofrece una solución", explica Stothart.

PUEDES VER: A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

lr.pe

Los especialistas piden ser cautelosos

Para los especialistas en esta enfermedad neurodegenerativa, el estudio es prometedor, pero aún insuficiente para cambiar la práctica clínica. 

La Dra. Julia Dudley, directora de investigación de Alzheimer's Research UK, subraya la urgencia de seguir adelante: "Demasiadas familias se enfrentan a la demencia sin respuestas, una de cada tres personas vive sin un diagnóstico. Los nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer están demostrando ser más eficaces cuando se administran en una fase temprana de la enfermedad; por lo tanto, el diagnóstico temprano es esencial para beneficiarse de ellos".

El Dr. Richard Oakley, director asociado de investigación e innovación de la Sociedad de Alzheimer, nos recuerda que: "Fastball no reemplaza los métodos establecidos: escáneres cerebrales, pruebas cognitivas o análisis de sangre. Pero podría convertirse en una herramienta complementaria, más rápida e inclusiva"

Con más de 130 fármacos contra el Alzheimer en fases avanzadas de ensayos clínicos, la posibilidad de identificar precozmente a los pacientes con mayor riesgo es más crucial que nunca. Fastball aún no es una solución definitiva, pero abre un camino claro: el de una detección más temprana y accesible de la enfermedad.

Notas relacionadas
Estudio revela que dormir con las luces encendidas aumenta en más del 50% los riesgos de sufrir una insuficiencia cardíaca

Estudio revela que dormir con las luces encendidas aumenta en más del 50% los riesgos de sufrir una insuficiencia cardíaca

LEER MÁS
Científicos de China crearon unos lentes de contacto para ver en la oscuridad y con los ojos cerrados

Científicos de China crearon unos lentes de contacto para ver en la oscuridad y con los ojos cerrados

LEER MÁS
Avance médico: científicos crean un riñón 'universal' que es compatible con cualquier tipo de sangre

Avance médico: científicos crean un riñón 'universal' que es compatible con cualquier tipo de sangre

LEER MÁS
China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

LEER MÁS
Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dentro de esta semana se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

Dentro de esta semana se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

LEER MÁS
A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

LEER MÁS
Uno de los lugares más misteriosos del planeta: descubrieron ballenas en el desierto

Uno de los lugares más misteriosos del planeta: descubrieron ballenas en el desierto

LEER MÁS
Arqueólogos resolvieron el enigma de unos 5.200 agujeros misteriosos alineados en lo alto de los Andes de Perú

Arqueólogos resolvieron el enigma de unos 5.200 agujeros misteriosos alineados en lo alto de los Andes de Perú

LEER MÁS
Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Ciencia

Uno de los lugares más misteriosos del planeta: descubrieron ballenas en el desierto

Arqueólogos detectan anomalías en una pirámide de Giza que podría ser una entrada oculta y olvidada

A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025