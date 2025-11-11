Los científicos revelan el test rápido capaz de detectar el Alzheimer mucho antes de los síntomas

Saber cuando aparecerán los primeros síntomas graves del Alzheimer es uno de los mayores retos en la investigación de esta enfermedad. A pesar de los avances científicos, el diagnóstico suele llegar tarde, cuando las dificultades de memoria, lenguaje o pensamiento han progresado. Frente a este desafío, una nueva prueba cerebral, que dura solo unos minutos, podría identificar las señales de alerta temprana del Alzheimer.

El nuevo dispositivo, llamado Fastball y desarrollado por investigadores de la Universidad de Bath en el Reino Unido, se basa en un electroencefalograma (EEG). En una prueba realizada en 54 adultos sanos y 52 personas con deterioro cognitivo leve (DCL), la herramienta identificó respuestas cerebrales reducidas en pacientes con DCL amnésico, la forma con mayor probabilidad de progresar a la enfermedad de Alzheimer. Los resultados del ensayo clínico fueron publicados en Brain Communications.

Fastball: La prueba sencilla para detectar trastornos de la memoria

El estudio, dirigido por el Dr. George Stothart, neurocientífico de la Universidad de Bath, es sorprendentemente sencillo: primero se presentan ocho imágenes a los voluntarios, que luego se reintegran entre cientos de otras. A continuación, el electroencefalograma registra la capacidad del cerebro para reconocer automáticamente las imágenes vistas previamente. La prueba podría realizarse en los hogares de los participantes, lo que haría el proceso más accesible y menos angustioso.

"Con las herramientas de diagnóstico actuales, los primeros 10 a 20 años de deterioro cognitivo relacionados con la enfermedad de Alzheimer han pasado desapercibidos. Esta investigación ofrece una solución", explica Stothart.

Los especialistas piden ser cautelosos

Para los especialistas en esta enfermedad neurodegenerativa, el estudio es prometedor, pero aún insuficiente para cambiar la práctica clínica.

La Dra. Julia Dudley, directora de investigación de Alzheimer's Research UK, subraya la urgencia de seguir adelante: "Demasiadas familias se enfrentan a la demencia sin respuestas, una de cada tres personas vive sin un diagnóstico. Los nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer están demostrando ser más eficaces cuando se administran en una fase temprana de la enfermedad; por lo tanto, el diagnóstico temprano es esencial para beneficiarse de ellos".

El Dr. Richard Oakley, director asociado de investigación e innovación de la Sociedad de Alzheimer, nos recuerda que: "Fastball no reemplaza los métodos establecidos: escáneres cerebrales, pruebas cognitivas o análisis de sangre. Pero podría convertirse en una herramienta complementaria, más rápida e inclusiva"

Con más de 130 fármacos contra el Alzheimer en fases avanzadas de ensayos clínicos, la posibilidad de identificar precozmente a los pacientes con mayor riesgo es más crucial que nunca. Fastball aún no es una solución definitiva, pero abre un camino claro: el de una detección más temprana y accesible de la enfermedad.