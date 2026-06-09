Un vehículo oceanográfico del programa Argo emergió tras ocho meses bajo el hielo antártico, recolectando datos inéditos sobre el entorno marino y su relación con el cambio climático. | Composición LR/Pete Harmsen/Australian Antarctic Division/ChatGPT

Un vehículo oceanográfico del programa Argo emergió tras ocho meses bajo el hielo antártico, recolectando datos inéditos sobre el entorno marino y su relación con el cambio climático. | Composición LR/Pete Harmsen/Australian Antarctic Division/ChatGPT

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Un vehículo oceanográfico autónomo del programa internacional Argo emergió tras pasar ocho meses incomunicado bajo las densas capas heladas de Denman y Shackleton. Este dispositivo robótico recolectó registros inéditos sobre las condiciones ambientales en áreas marinas jamás exploradas del continente blanco. Su retorno exitoso a la superficie conmovió a los especialistas, quienes destacan el valor de la información obtenida en un entorno sumamente hostil.

Los hallazgos recopilados ofrecen mediciones críticas para descifrar la interacción entre el ecosistema marino y los bloques congelados orientales, una variable esencial que define el futuro aumento del nivel global del mar. De acuerdo con los investigadores que examinan las muestras, el robot aportó datos sin precedentes para la ciencia polar, lo cual marca un hito en el conocimiento de la criosfera.

El artefacto oceanográfico completó un trayecto de aproximadamente 300 kilómetros. Foto: CSIRO

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¿Qué secretos esconde el robot que pasó 8 meses bajo el hielo de la Antártida?

Una boya Argo, dispositivo autónomo diseñado para flotar libremente en el océano, recolectó información en zonas polares inaccesibles. El instrumento cilíndrico, similar a un torpedo, carece de propulsión activa y depende de las corrientes marinas para su desplazamiento horizontal. Esta condición lo arrastró debajo de las plataformas heladas, un entorno hostil donde registró variables críticas como la temperatura y la salinidad del agua sin comunicación satelital directa.

Imagen satelital del sistema glaciar Denman-plataforma de hielo Shackleton. Foto: NASA.

El artefacto oceanográfico completó un trayecto de aproximadamente 300 kilómetros, en el que examinó el espacio comprendido entre el lecho marino y la superficie congelada. A lo largo de su travesía subglacial, el mecanismo capturó cerca de 200 perfiles hídricos mediante ciclos regulares de ascenso y descenso. Cada cinco días, sus sensores especializados almacenaron parámetros clave sobre las condiciones ambientales de este ecosistema inexplorado.

Imagen tomada del Glaciar Denman. Foto: Pete Harmsen/División Antártica Australiana

Los investigadores calificaron los hallazgos como datos invaluables para modelar procesos de fusión submarina. Los resultados de la misión facilitaron el mapeo de las variaciones en la columna de agua, un logro que despierta el interés y la inquietud de la comunidad científica internacional. Este éxito tecnológico abre una nueva ventana hacia la comprensión del deshielo y la dinámica climática en los polos de la Tierra.

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¿Por qué el robot submarino alarma a los científicos sobre el futuro del nivel del mar?

Los datos recopilados revelan un escenario de contrastes alarmantes en la Antártida. Mientras la plataforma de Shackleton mantiene cierta estabilidad al encontrarse aislada de corrientes térmicas, el panorama cambia drásticamente en el glaciar Denman. Los científicos muestran una profunda preocupación debido a que este gigante helado presenta evidencias claras de exposición a aguas más templadas bajo su base, una condición vulnerable en la que mínimos cambios de temperatura acelerarían un retroceso inestable del hielo.

Los datos recopilados revelan un escenario de contrastes alarmantes en la Antártida. Foto: CSIRO

Este hallazgo subraya la urgencia de monitorear los procesos ocultos del océano. Según los investigadores que analizaron la información, estas observaciones ayudan a reducir la incertidumbre en modelos climáticos que proyectan el aumento global del nivel del mar. El robot logró medir con precisión la transferencia de calor submarino, un factor crítico que antes resultaba imposible de registrar y que ahora redefine las proyecciones del cambio climático.

Ante esta realidad, la comunidad científica insiste en la necesidad de desplegar más boyas de este tipo para ampliar la comprensión de la vulnerabilidad de las plataformas de hielo antárticas. El temor de los especialistas radica en que la falta de monitoreo continuo impida predecir colapsos mayores frente a futuras variaciones oceánicas, lo que vuelve imperativo masificar esta tecnología de exploración.