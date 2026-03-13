Japón revoluciona la medicina regenerativa al aprobar los primeros tratamientos para el corazón y el Parkinson

Japón marcó un hito en la medicina regenerativa al autorizar por primera vez la fabricación y venta de dos tratamientos desarrollados a partir de células humanas reprogramadas. La aprobación fue otorgada el 6 de marzo por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, que concedió una autorización condicional y limitada para productos basados en células madre pluripotentes inducidas (iPS), una tecnología que promete transformar el tratamiento de enfermedades degenerativas.

El avance llega exactamente dos décadas después de que el científico japonés Shinya Yamanaka lograra generar células iPS en ratones, un descubrimiento que abrió la puerta a nuevas estrategias terapéuticas sin recurrir a células embrionarias. Estas se obtienen al reprogramar tejidos adultos —como piel o sangre— para que recuperen la capacidad de convertirse en distintos tipos celulares del organismo.

Láminas celulares para reparar el corazón

Uno de los tratamientos autorizados es ReHeart, desarrollado por la empresa Qualipse, una startup vinculada a la Universidad de Osaka. Este producto consiste en láminas de cardiomiocitos —células del músculo cardíaco— obtenidas a partir de células iPS de donantes sanos.

El procedimiento se dirige a pacientes con insuficiencia cardíaca grave causada por miocardiopatía isquémica, una enfermedad para la que las opciones actuales suelen limitarse al trasplante de corazón o a dispositivos mecánicos. Durante la intervención, tres láminas celulares se adhieren a la superficie del órgano mediante cirugía abierta, con el objetivo de estimular la regeneración del tejido dañado.

Las células trasplantadas liberan citocinas que favorecen la formación de nuevos vasos sanguíneos y contribuyen a reparar las zonas afectadas del miocardio. En un estudio multicéntrico realizado en el país asiático con ocho pacientes, cuatro mostraron mejoras significativas en su capacidad física un año después del procedimiento.

Células nerviosas para tratar el Parkinson

El segundo producto aprobado es Amusepri, desarrollado por Sumitomo Pharma junto a RACTHERA. Esta terapia está diseñada para pacientes con enfermedad de Parkinson que no responden adecuadamente a los tratamientos farmacológicos tradicionales.

El procedimiento consiste en implantar células progenitoras que pueden convertirse en neuronas dopaminérgicas, las mismas que se pierden progresivamente en el cerebro de quienes padecen este trastorno. Para ello se emplea cirugía cerebral estereotáctica: se realizan pequeños orificios en el cráneo y se inyectan las células en áreas específicas del cerebro.

En ensayos clínicos realizados en el Hospital Universitario de Kioto, cuatro de los seis pacientes evaluados mostraron mejoras en los síntomas motores dos años después del trasplante, mientras que en todos los casos se confirmó la supervivencia de las células implantadas.

Un modelo científico basado en colaboración

El desarrollo de estas terapias fue posible gracias a una red de cooperación entre universidades, centros de investigación y compañías farmacéuticas. Las entidades vivas utilizadas provienen de bancos celulares administrados por la Universidad de Kioto, institución clave en el avance de la tecnología iPS.

La producción se realiza en la planta SMaRT, considerada la primera instalación comercial del mundo dedicada a fabricar medicamentos derivados de estos elementos. Según las autoridades niponas, el país logró liderar esta innovación debido a una estrategia científica sostenida durante años, que integró investigación básica, financiamiento público y desarrollo industrial.

Aunque las terapias ya cuentan con autorización inicial, la aprobación es condicional. Los investigadores deberán seguir recopilando datos sobre seguridad y eficacia en nuevos pacientes antes de su aplicación generalizada. Aun así, especialistas consideran que el paso dado marca el inicio de una nueva etapa para la medicina regenerativa y abre la puerta a tratamientos capaces de reparar tejidos dañados en el organismo humano.