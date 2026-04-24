El ‘Kraken’ de la época de los dinosaurios: descubren a un superdepredador de los océanos de 19 metros de largo

Los científicos descubrieron fósiles de pulpos gigantes de hasta 19 metros que vivieron durante el Cretácico. Foto: Eastern Herald

Los científicos descubrieron fósiles de pulpos gigantes de hasta 19 metros que vivieron durante el Cretácico. Foto: Eastern Herald

Un grupo de paleontólogos encontró nuevas evidencias que apuntan a la existencia de pulpos gigantes que habitaron los océanos durante el Cretácico (hace entre 145 y 66 millones de años). Estos animales, conocidos en las leyendas de los marineros como “krakens”, podrían haber alcanzado hasta 19 metros de largo, un tamaño que los sitúa entre los invertebrados más grandes jamás identificados.

El análisis de los fósiles, publicado en Science, plantea la idea de que no solo los inmensos reptiles dominaban las aguas en la era de los dinosaurios. También podrían haberlo hecho otras criaturas sin esqueleto interno, pero que eran igualmente formidables.

Un cazador colosal en el mar

Durante décadas, los científicos asumieron que los principales depredadores marinos del Cretácico eran vertebrados como los mosasaurios o los plesiosaurios. Sin embargo, este nuevo estudio sugiere que los pulpos enormes también pudieron ocupar la cima de la cadena alimentaria.

El descubrimiento retrasa la antigüedad de los pulpos conocidos en unos 5 millones de años. Foto: Yohei Utsuki / Universidad de Hokkaido)

“Estos hallazgos modifican la visión del océano cretácico como un mundo dominado únicamente por grandes depredadores vertebrados. Demuestran que los invertebrados gigantes —los pulpos— también ocupaban la cima de la cadena alimentaria”, declaró a Live Science Yasuhiro Iba, coautor del estudio y paleontólogo de la Universidad de Hokkaido en Japón.

La investigación se centró en el análisis de 27 mandíbulas fósiles encontradas en Japón y en la isla de Vancouver. A partir de estas piezas, los científicos identificaron dos especies extintas: Nanaimoteuthis jeletzkyi y Nanaimoteuthis haggarti. Estas formas de vida pertenecían a un grupo de cefalópodos con aletas, distintos a los que se conocen hoy.

¿Cómo estimaron su tamaño y comportamiento?

Uno de los mayores retos fue calcular el tamaño total de estos animales, ya que los pulpos no tienen esqueletos duros que se conserven fácilmente como fósiles. Para resolverlo, los investigadores compararon las mandíbulas encontradas en ejemplares actuales.

N. haggarti podría haber sido una de las especies más grandes de los océanos del Cretácico. Foto: Universidad de Hokkaido

En las especies modernas, existe una relación entre el tamaño de sus fauces y el del cuerpo. Usando esta referencia, los científicos estimaron que Nanaimoteuthis haggarti pudo alcanzar hasta 19 metros de largo, mientras que Nanaimoteuthis jeletzkyi habría medido entre 3 y 8 metros.

Además del tamaño, las mandíbulas mostraban señales claras de desgaste. Este detalle sugiere que estos animales se alimentaban de presas con caparazones duros, que trituraban con fuerza.

"No se trataba solo de pulpos gigantes, sino de depredadores marinos enormes, inteligentes y sumamente formidables", dijo Iba.

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Dudas entre los expertos

Algunos especialistas señalan que las estimaciones de tamaño se basan en comparaciones con especies actuales, lo que puede generar un margen amplio de error. Advierten que, aunque estos pulpos pudieron ser muy grandes, no hay certeza absoluta de que alcanzaran tamaños colosales. También cuestionan si realmente eran los principales cazadores de su entorno.

“No cabe duda de que Nanaimoteuthis era un depredador enorme y eficiente. Nos hace olvidar que es concebible que no alcanzara los diez metros”, dijo Christian Klug, profesor de paleontología y experto en la evolución de los cefalópodos en la Universidad de Zúrich.

Aun así, el descubrimiento abre nuevas preguntas sobre cómo funcionaban los ecosistemas marinos en el pasado. También deja claro que los océanos del Cretácico eran más complejos de lo que se pensaba.

Lo que sí parece seguro es que estos cefalópodos gigantes existieron y que jugaron un papel importante en su entorno. Su historia, hasta ahora casi invisible en el registro fósil, empieza a salir a la luz.