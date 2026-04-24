Biólogos quedan sorprendidos con increíble camuflaje de extraña araña: se transforma en una rama seca durante el día

La araña Poltys mouhoti se camufla como una ramita seca, desafiando a depredadores y asombrando a los expertos con su técnica de mimetismo vegetal. | Foto: Inaturalist

La araña Poltys mouhoti se camufla como una ramita seca, desafiando a depredadores y asombrando a los expertos con su técnica de mimetismo vegetal. | Foto: Inaturalist

En lo profundo de las selvas del sudeste asiático habita una criatura que parece salida de una película de ciencia ficción. No es un ser imaginario, sino una especie real cuya apariencia desconcierta incluso a especialistas. Su extraordinaria capacidad para pasar inadvertida en su entorno ha despertado sorpresa entre quienes la observan por primera vez, al punto de confundirse fácilmente con elementos del paisaje.

Se trata de Poltys mouhoti, una araña que ha perfeccionado un método de supervivencia basado en el engaño visual. Durante el día adopta la forma de una ramita seca, lo que le permite evadir depredadores, mientras que su distribución abarca países como Vietnam, Camboya, Tailandia y Malasia. Pertenece al género Poltys, que agrupa 43 subespecies con una característica en común: la habilidad de imitar partes de plantas como mecanismo de defensa frente a amenazas.

Durante el día, Poltys mouhoti permanece inmóvil como parte del ambiente; al caer la noche, construye y destruye su telaraña, dejando sin rastro su presencia en la naturaleza. Foto: Inaturalist

¿Por qué esta araña parece una rama seca?

Lo que distingue a esta especie no es su tamaño ni su veneno, sino la forma de su abdomen. A diferencia de otras arañas, presenta una estructura alargada que simula una ramita quebrada, incluso con un apéndice que imita una pequeña extensión vegetal. Esta característica le permite integrarse visualmente con el entorno, confundiendo a aves, reptiles e insectos que podrían atacarla.

El naturalista Albert Günther ya advertía en 1862 sobre su singular morfología. “El cefalotórax de la hembra, sub-oval, está cubierto de pelos cortos, densos y finos”, señaló en su descripción. Este detalle evidencia una estructura compacta y recubierta, diseñada para reforzar su capacidad de camuflaje en ambientes boscosos.

¿Cómo utiliza el camuflaje para sobrevivir?

Durante las horas de luz, esta araña permanece completamente inmóvil, con las patas recogidas y su cuerpo alineado como si fuera parte de una rama. Su color marrón amarillento, combinado con tonos oscuros, refuerza la ilusión de estar frente a un fragmento vegetal seco. Este mecanismo forma parte del llamado mimetismo vegetal, una estrategia evolutiva que le permite evitar ser detectada.

Al caer la noche, cambia su comportamiento. Construye una telaraña para capturar insectos, pero al amanecer la destruye al ingerirla. Este hábito elimina cualquier rastro visible de su presencia, reduciendo las probabilidades de ser localizada. Así, cada jornada comienza sin evidencias, dejando únicamente lo que parece ser una simple ramita colgando entre muchas otras.