Lluvia de estrellas Líridas 2026: ¿cómo ver hasta 20 meteoros por hora en su punto máximo desde América Latina el 22 de abril?
Los expertos aconsejan buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica y prepararse para disfrutar el espectáculo estelar.
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La lluvia de estrellas Líridas, uno de los eventos astronómicos más antiguos y esperados de cada año, alcanzará su punto máximo el 22 de abril de 2026. Este evento astronómico, vinculado al cometa C/1861 G1 Thatcher, tendrá visibilidad óptima en el hemisferio norte y diversos puntos de América Latina. Los observadores encontrarán el radiante entre las constelaciones de Hércules y Lira, con una frecuencia estimada entre 15 y 20 meteoros por hora. Según la NASA, bajo condiciones ideales, el fenómeno podría presentar "estallidos" impredecibles de hasta 100 fragmentos en ese lapso.
Bill Cooke, director de la Oficina de Entornos de Meteoroides de la NASA, destaca que estas rocas espaciales son piezas rápidas y brillantes. "Aunque su frecuencia no se compara con las Perseidas de agosto, siguen siendo un evento atractivo para los aficionados a la astronomía", resaltó.
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¿Cómo y a qué hora ver la lluvia de estrellas Líridas 2026 desde América Latina?
La mejor hora para observar las Líridas será entre la medianoche y el amanecer del 22 de abril, con el pico de actividad ocurriendo entre las 2.00 a. m. y 5.30 a. m. hora local en la región. Durante estas horas, el radiante estará más alto en el cielo, lo que optimiza las condiciones de visibilidad.
- México: 00.30 a 5.30 hora local
- Colombia, Perú, Ecuador: 00.00 a 5.00 hora local
- Venezuela: 00.00 a 5.00 hora local
- Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá): 23.30 a 4.30 hora local
- República Dominicana, Cuba, Puerto Rico: 00.00 a 5.00 hora local
- Argentina, Uruguay, Chile (sur y centro): 2.00 a 6.00 hora local
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¿Cuándo son las próximas lluvias de meteoros?
Las Líridas no son el único fenómeno astronómico en el calendario de lluvias de meteoros de 2026. Aquí te dejamos una lista de los eventos más esperados para el resto del año:
- Eta Acuáridas: 5-6 de mayo.
- Acuáridas del Delta del Sur: 30-31 de julio.
- Capricornidas Alfa: 30 y 31 de julio.
- Perseidas: 12-13 de agosto.
- Oriónidas: 21 y 22 de octubre.
- Táuridas del Sur: 4 y 5 de noviembre.
- Táuridas del Norte: 11 y 12 de noviembre.
- Leónidas: 16-17 de noviembre.
- Gemínidas: 13 y 14 de diciembre.
- Úrsidas: 21 y 22 de diciembre.
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¿Qué son las Líridas?
Se trata de la lluvia de meteoros milenaria vinculada al cometa C/1861 G1 Thatcher. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos polvorientos del astro, lo cual provoca destellos luminosos al contacto con la atmósfera. Según los registros históricos, "los primeros registros de la lluvia de meteoros Líridas datan del 687 a.C.", momento en que observadores chinos identificaron este evento astronómico por primera vez.
La actividad principal sucede entre el 16 y el 25 de abril con una frecuencia habitual de 20 meteoritos cada hora. Aunque el promedio es moderado, existen periodos de intensidad extrema que alcanzan los 100 bólidos en cielos despejados. Expertos señalan que, tras los picos registrados en el siglo pasado, "se espera que el próximo gran estallido ocurra aproximadamente en el año 2040".
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Consejos para ver la lluvia de meteoros
Es esencial seguir algunas recomendaciones prácticas que mejorarán las probabilidades de ver el evento astronómico:
- Busca un lugar alejado de la contaminación lumínica, como campos o zonas rurales.
- Asegúrate de que el cielo esté despejado, ya que las nubes dificultan la visibilidad.
- Acuéstate o siéntate cómodamente mirando hacia arriba, preferiblemente hacia el noreste, sin enfocarte directamente en el radiante.
- Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos.
- Evita el uso de teléfonos móviles, ya que la luz puede afectar tu visión nocturna.
- Lleva ropa abrigada y un equipo como una manta o silla reclinable para mayor comodidad durante la observación.