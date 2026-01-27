HOYSuscripcion LR Focus

La inteligencia artificial entra en la paleontología y ayuda a resolver uno de los grandes misterios sobre los dinosaurios

Una nueva tecnología es capaz de brindar datos valiosos sobre la vida prehistórica de los dinosaurios y cómo interactuaban en su entorno.

DinoTracker es una aplicación que analiza y clasifica las huellas de dinosaurio. Foto: IUGS
Una innovadora aplicación de inteligencia artificial (IA) permite identificar y clasificar huellas de dinosaurios dejadas hace millones de años. La tecnología tiene como objetivo ayudar a los científicos y aficionados a la paleontología a comprender más sobre los rastros de estas especies que dominaron el planeta en el pasado.

Durante décadas, los paleontólogos han estudiado huellas fósiles e intercambiado hipótesis sobre qué animales las produjeron. Algunas parecen corresponder a grandes depredadores, otras a enormes herbívoros, y ciertas marcas incluso han alimentado la idea de vínculos con aves primitivas. Sin embargo, llegar a conclusiones firmes ha sido siempre una tarea compleja.

Una tecnología que revela el pasado de los dinosaurios

La aplicación llamada DinoTracker permite subir fotos de huellas de dinosaurios desde cualquier teléfono móvil. Luego de un análisis, ofrece su evaluación sobre a qué tipo de dinosaurio puede pertenecer la huella, la cual puede brindar datos valiosos sobre la vida prehistórica y cómo interactuaban en su entorno.

“Cuando encontramos una huella de dinosaurio, intentamos hacer como Cenicienta y encontrar el pie que coincide con la zapatilla”, explicó el profesor Steve Brusatte, coautor del trabajo, de la Universidad de Edimburgo. “Pero no es tan sencillo, porque la forma de una huella de dinosaurio depende no solo de la forma del pie del dinosaurio, sino también del tipo de arena o barro sobre el que caminaba y del movimiento del pie”.

¿Cómo la IA aprendió a leer huellas de dinosaurio?

El sistema de IA se entrenó utilizando casi 2000 huellas fósiles reales, junto con millones de versiones simuladas que recreaban distorsiones naturales como la compresión y el desplazamiento de los bordes, según el estudio publicado en PNAS. Al exponer el modelo a esta amplia gama de posibilidades, los investigadores buscaron mejorar sus predicciones.

El sistema aprendió a centrarse en ocho características principales de la pisada: la separación de los dedos, la posición del talón, la superficie de contacto con el suelo y la distribución del peso entre las diferentes partes del pie. Una vez reconocidos estos patrones, la IA pudo comparar nuevas huellas con fósiles conocidos y estimar qué dinosaurio era probablemente el responsable.

Tras probarse, el algoritmo coincidió con los expertos en un 90% de las clasificaciones, incluso en casos de especies difíciles de interpretar . Este nivel de precisión sugiere que el sistema podría servir como una herramienta de apoyo fiable para la investigación paleontológica.

Avances de la IA en la paleontología

La inteligencia artificial identificó similitudes entre huellas de dinosaurios de más de 200 millones de años y la anatomía de los pies de aves antiguas y actuales. Este hallazgo abre la posibilidad de que las aves hayan surgido mucho antes de lo estimado por la ciencia, aunque los investigadores advierten que también podría tratarse de una coincidencia anatómica entre ciertos dinosaurios primitivos y las aves.

Además, la tecnología permitió reinterpretar unas enigmáticas huellas halladas en la isla de Skye, en Escocia, formadas en el barro de una antigua laguna hace unos 170 millones de años. Estas marcas, que durante décadas desconcertaron a los especialistas, ahora ofrecen nuevas pistas sobre qué tipos de dinosaurios habitaron esa región y cómo se desplazaban.

