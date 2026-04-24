Denuncia de manipulación de votos en favor de Keiko Fujimori circula como actual, pero ocurrió en 2021

LO FALSO:

Personera denunció manipulación de votos en favor de Keiko Fujimori en las últimas elecciones.

LO VERDADERO:

Evento sucedió tras realizarse los comicios generales del año 2021.

La ONPE aclaró que el ánfora, en el que según la mujer halló votos a favor de Fuerza Popular, se encontraba desarmada.

A través de redes sociales como Facebook circulan diversas publicaciones sobre una personera de Renovación Popular que afirmó haber encontrado, en un salón, un ánfora con cédulas marcadas a favor de Keiko Fujimori, la cual —según indicó— no formaba parte del material electoral entregado por la ONPE. Sin embargo, tras la revisión de fuentes confiables, corroboramos que dicha acusación en realidad ocurrió en el marco de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2021. Asimismo, la ONPE explicó que el ánfora estaba sin armar y que no había cédulas en dicha aula.

En redes hicieron pasar la denuncia de la mujer, publicada en el diario Nuevo Sol, como un hecho actual. Foto: Facebook

Hechos corresponde al proceso electoral anterior

Mediante una búsqueda inversa de imágenes, se identificó que Panamericana Televisión difundió una nota sobre este mismo incidente el 12 de abril de 2021. De acuerdo con dicho reporte, Rafaela Abad Díaz, personera de la agrupación liderada por Rafael López Aliaga, declaró haber hallado en un local de votación de Pueblo Libre un ánfora que no formaba parte del material electoral entregado por la ONPE. Después afirmó que las cédulas contenidas en dicha caja electoral presentaban marcas a favor del partido Fuerza Popular, cuya candidata era Fujimori.

A partir de esta observación, la personera sostuvo ante las autoridades que se estaría produciendo una presunta manipulación de cédulas de votación en el local, situación que posteriormente denunció para su investigación, según informó el diario El Popular. "Entonces me doy con la sorpresa de que había algo sospechoso y me acerco, y saco estas cédulas marcadas”, acusó la mujer, quien habría abierto el ánfora sin presencia de las autoridades.

Rafaela Abad mostraba en Facebook su afinidad por Renovación Popular. Foto: Facebook

ONPE desmintió versión de la mujer

Frente a estas afirmaciones, el personal de la ONPE se acercó al lugar y aclaró que, si bien existía un ánfora en el ambiente señalado, esta no se encontraba armada. Asimismo, descartó la presencia de cédulas en el aula, lo que contradijo la versión presentada por la denunciante.

Posteriormente, la ONPE emitió una respuesta oficial en la que explicó que el local de votación contaba con un módulo destinado solo a personas con discapacidad, en el cual se permite acercar el ánfora al elector para facilitar el sufragio. En este contexto, indicó que los miembros de mesa bajaron al módulo sin el ánfora correspondiente y, por un error involuntario, utilizaron otra. Esta versión también fue respaldada por un agente de la Policía Nacional del Perú.

Conclusión

En redes sociales se difunde la denuncia de una personera de Renovación Popular sobre un ánfora con cédulas marcadas a favor de Keiko Fujimori, presuntamente ajena al material oficial de la ONPE. Sin embargo, el hecho ocurrió en la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2021, según fuentes verificadas. Además, la entidad descartó la presencia de cédulas en el aula y aclaró que el ánfora formaba parte de un módulo destinado solo a personas con discapacidad.

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