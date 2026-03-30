Arqueólogos chinos hallan más de 40 tumbas prehistóricas que revelarían los secretos de una civilización de hace 5.000 años

Arqueólogos de China hallaron al menos 45 tumbas en las ruinas de Wangzhuang. | IA de LR | Imagen referencial

Arqueólogos de China hallaron al menos 45 tumbas en las ruinas de Wangzhuang. | IA de LR | Imagen referencial

Los arqueólogos de China encontraron más de 40 tumbas prehistóricas en la provincia de Henan. Este descubrimiento podría aportar nuevas pistas sobre una civilización de hace 5.000 años. Entre las sepulturas destaca una estructura funeraria acompañada por cientos de artefactos que pertenecería a un antiguo gobernante.

En 2023 se iniciaron las excavaciones en las ruinas de Wangzhuang y se logró identificar un posible centro político de la cultura Dawenkou. "Este hallazgo indica que el yacimiento no es un asentamiento cualquiera, sino la capital de un reino prehistórico", declaró a China Daily Zhu Guanghua, profesor asociado de la Universidad Normal Capital y responsable del proyecto.

PUEDES VER: China rompe las reglas con un megacanal de 134 km que conectaría ríos con el mar para transportar más mercancía a sus socios

Descubrimiento de tumbas prehistóricas en China: ¿qué encontraron?

Fue en la ciudad de Yongcheng donde los arqueólogos del Instituto Provincial de Patrimonio Cultural y Arqueología de Henan desenterraron al menos 45 tumbas de la cultura Dawenkou. Estas sepulturas datan de entre el 4000 a. C. y el 2600 a. C. Por el momento, solo 27 estructuras funerarias han sido excavadas.

El sepulcro más destacado mide más de 4,5 metros de largo y cerca de 3,6 metros de ancho. Dicha estructura incluye ataúdes interiores y exteriores. Este rasgo, poco común para la época, refuerza la hipótesis de que perteneció a una figura de alto estatus.

En el interior de la tumba se hallaron más de 100 piezas de cerámica, cerca de 200 adornos de jade, herramientas de hueso y restos de animales, como mandíbulas de cerdo, consideradas símbolos de riqueza. Además, en las ruinas de Wangzhuang se recuperaron más de 1.000 objetos en total.

"Estos descubrimientos evidencian los primeros intercambios de la civilización china y aportan información sobre la diversidad cultural del país. Este yacimiento ofrece ejemplos importantes para estudiar la fusión entre diferentes regiones prehistóricas", señaló Li Zinwei, subdirector del Instituto de Historia Antigua de la Academia China de Ciencias Sociales.

Vista de una sepultura excavada de aproximadamente 5.000 años de antigüedad en el yacimiento de Wangzhuang, ubicado en la ciudad de Yongcheng, provincia de Henan.

Arqueólogos chinos podrían revelar los secretos de una civilización de hace 5.000 años

Liu Haiwang, líder del equipo arqueológico conjunto, aseveró que la riqueza de los objetos funerarios está estrechamente relacionada con el tamaño de las tumbas. "La distribución de estos elementos indica que ya existía una clara jerarquía social y una estratificación de clases", precisó.

Los hallazgos revelan una intensa interacción cultural entre distintas regiones de la antigua China. Se identificaron influencias de las culturas Dawenkou y Yangshao, así como aportes de la cuenca del río Yangtsé.

Los arqueólogos también detectaron evidencias de que la tumba principal habría sido saqueada o destruida. "El cuerpo fue retirado y numerosos artefactos de valor fueron extraídos. La mayor parte de los restos óseos dentro del ataúd de madera han desaparecido, y solo quedan algunos huesos de los dedos de los pies", afirmó Zhu Guanghua.

Para los investigadores, las ruinas de Wangzhuang representan una pieza importante para entender los orígenes de la civilización china. "Este yacimiento ofrece ejemplos importantes para estudiar la fusión cultural entre diferentes regiones prehistóricas", concluyó Li Zinwei.