Este canal reduce la distancia de envío de la mercancía a 560 kilómetros frente a las vías tradicionales. | Ilustración con IA/ChatGPT/Xinhua

Este canal reduce la distancia de envío de la mercancía a 560 kilómetros frente a las vías tradicionales. | Ilustración con IA/ChatGPT/Xinhua

China erige una obra de 134,2 kilómetros que enlaza los ríos continentales con el Golfo de Beibu en el Mar Meridional. Esta infraestructura busca optimizar el traslado de mercancías y tiene como propósito oficial “acortar distancias con los mercados internacionales”, con énfasis en el Sudeste Asiático. El proyecto constituye el eje central para dinamizar la logística fronteriza mediante una vía navegable estratégica de alto impacto económico.

Dicho complejo integra el Nuevo Corredor Comercial Internacional Tierra‑Mar, un sistema multimodal donde convergen ferrocarriles, carreteras y rutas marítimas. La red facilita la conexión entre las provincias occidentales chinas y los muelles meridionales, lo que garantiza una integración regional eficiente. Según informes oficiales, la iniciativa consolida la competitividad del gigante chino al fortalecer su entramado de transporte global hacia el exterior.

Ubicación exacta del canal de China. Foto: South China Morning Post

PUEDES VER: Científicos suizos crean un nuevo hidrogel que podría ser clave para reparar las graves fracturas óseas en corto tiempo

Un megaproyecto en sus últimos avances

El Canal Pinglu, iniciado oficialmente en agosto de 2022 por orden gubernamental, busca conectar las redes hídricas interiores con las rutas marítimas globales para optimizar el traslado de mercancías. Gracias a esta infraestructura, las cargas provenientes de Guangxi, Yunnan y Guizhou evitarán los trayectos prolongados que anteriormente requerían el tránsito obligatorio por la provincia de Guangdong.

El diseño del cauce responde a un plan de modernización, el cual pretende potenciar el transporte fluvio-marítimo de manera masiva. De acuerdo con los especialistas, la iniciativa representa un pilar fundamental en busca de la reducción de costos operativos y tiempos de distribución de forma significativa en toda la región sur del gigante asiático.

Respecto al avance actual, fuentes oficiales confirman que la construcción ha ingresado en el periodo de pruebas técnicas y ajustes definitivos. Estructuras críticas como las esclusas y los sistemas de control del nivel del agua ya muestran un funcionamiento pleno según los reportes de obra.

La construcción del Canal Pinglu inició oficialmente en agosto de 2022 por orden gubernamental. Foto: Xinhua

¿Cuándo estaría listo el canal de Pekín?

Pinglu entrará en funcionamiento durante los últimos meses de 2026 y permitirá el tránsito de embarcaciones con una capacidad de hasta 5.000 toneladas. La obra establece un vínculo directo entre el interior del territorio y el mar, lo que optimiza los tiempos de navegación actuales.

La principal ventaja logística radica en la eficiencia del transporte comercial hacia los mercados globales. Este megaproyecto "reduce la distancia de envío a 560 kilómetros en comparación con las rutas tradicionales a través de puertos", según el medio local Xinhua.

Además de su utilidad hídrica, el canal funciona como un motor de crecimiento para zonas menos industrializadas. El diseño contempla el fortalecimiento de corredores productivos internos y la captación de nuevas inversiones de capital. Gracias a este eje, el gobierno local busca transformar la economía mediante una mayor agilidad en el intercambio de mercancías y la modernización de su red de suministros.

La obra fluvio-marítimo estará lista para sus primeras pruebas a finales de 2026. Foto: Xinhua

PUEDES VER: Científicos chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

Lazos comerciales con la ASEAN

China impulsa el Nuevo Corredor Comercial para fortalecer sus vínculos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, bloque consolidado como un socio estratégico fundamental. La infraestructura busca “expandir las opciones de enrutamiento y profundizar los lazos con los socios dentro del marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta”, según Reuters. El proyecto garantiza una logística eficiente que integra a los países miembros en una red de intercambio regional más sólida y diversificada.

Esta megaobra china es clave para los socios del sudeste asiático. Foto: Xinhua/Zhou Hua

El crecimiento del comercio bilateral alcanzó cifras récord durante 2025, lo que posiciona a este mercado por encima de otros destinos tradicionales. Dicho auge refleja la relevancia de la región como eje prioritario en la política exterior de Pekín. Mediante este despliegue técnico, la potencia asiática asegura una ruta fluida que favorece el dinamismo económico actual y proyecta una estabilidad prolongada en sus relaciones exteriores.