Ciencia

Científicos hallan un método para reciclar dispositivos electrónicos comunes en casa y extraer oro de 22 quilates de ellos

Entre los aparatos que contienen oro en sus circuitos están los celulares. Esta nueva técnica de ETH Zurich demostró ser rentable, pues la extracción de metales no cuesta mucho.

Las placas base de computadoras y portátiles destacan como una de las fuentes principales de oro en el hogar.
Las placas base de computadoras y portátiles destacan como una de las fuentes principales de oro en el hogar.

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zurich) desarrollaron un método de economía circular para rescatar oro de dispositivos electrónicos desechados en casa. El sistema emplea una esponja de proteína de suero, un subproducto de la industria alimentaria, para filtrar y extraer el metal precioso de las placas base. El profesor Raffaele Mezzenga destaca que esta innovación científica transforma residuos de dos sectores distintos en un proceso altamente sostenible y eficiente.

Este avance surge ante el incremento global de los residuos electrónicos, los cuales albergan materiales estratégicos. La recuperación de estos metales mitiga la dependencia de la minería tradicional y fomenta la protección del medioambiente. Al reducir la extracción de recursos naturales, el proyecto, publicado en Advanced Materials, se alinea con las metas de las organizaciones de reciclaje para gestionar los desechos de forma responsable.

Muchos usuarios desechan aparatos electrónicos sin notar que estos albergan metales preciosos valiosos. Foto: Advanced Materials<br>

Muchos usuarios desechan aparatos electrónicos sin notar que estos albergan metales preciosos valiosos.

Los dispositivos electrónicos con oro que desechamos sin saberlo

Muchos usuarios desechan aparatos electrónicos sin notar que estos albergan metales preciosos valiosos. Las placas base de computadoras y portátiles destacan como una fuente principal de oro en el hogar. Sus circuitos impresos incluyen conectores y contactos con baños de este metal para asegurar una conductividad eléctrica óptima, lo cual adquiere un alto valor económico cuando se procesan grandes volúmenes de residuos.

Los teléfonos móviles representan otra fuente frecuente de materiales valiosos debido a sus conexiones internas y chips. El sector del reciclaje emplea oro en estos dispositivos por su resistencia ante la corrosión y su capacidad conductora. Según diversos estudios, la acumulación de toneladas de smartphones viejos permite una recuperación de metales que incluso supera la concentración hallada en la minería de minerales tradicionales.

Finalmente, equipos como routers, servidores y aparatos de telecomunicaciones contienen circuitos y conectores con metales preciosos de forma menos visible. Estos dispositivos son fuentes subestimadas de materiales que, con frecuencia, terminan en la basura común de forma errónea. La recuperación de estos componentes en la fracción de residuos correcta es vital para el aprovechamiento de los recursos electrónicos.

La extracción tradicional de oro desde desechos electrónicos emplea técnicas químicas intensivas. Foto: Advanced Materials<br>

La extracción tradicional de oro desde desechos electrónicos emplea técnicas químicas intensivas.

¿Cuál es el método para extrar oro y cuánto cuesta?

La extracción tradicional de oro desde desechos electrónicos emplea técnicas químicas intensivas, tales como la lixiviación con ácido o cianuro. Estos procesos disuelven el metal de los circuitos impresos para su posterior refinado, pero exigen el uso de sustancias altamente tóxicas y un control industrial riguroso.

Investigadores de la ETH Zurich desarrollaron una alternativa sostenible mediante proteínas de suero de leche. Este subproducto alimentario se transforma en nanofibrillas que componen una esponja porosa. Al contacto con una solución ácida de placas base, los iones de oro se adhieren al material; finalmente, el calor convierte dichos iones en escamas de oro puro.

Los resultados experimentales validan la eficacia del sistema, con la obtención de 450 miligramos de oro de 22 quilates a partir de 20 placas. En términos económicos, la técnica resulta altamente rentable, ya que los gastos de energía y materiales son 50 veces inferiores al valor del metal recuperado, lo cual supera la viabilidad de los métodos convencionales.

Otros metales valiosos en residuos electrónicos

Además del oro, los desechos electrónicos son una fuente importante de otros metales de alto valor económico y tecnológico:

  • Plata (Ag): utilizada en contactos eléctricos y soldaduras, con alta demanda en electrónica y energía solar.
  • Cobre (Cu): abundante en cables, pistas de circuitos y conectores, esencial para la industria eléctrica.
  • Paladio (Pd): presente en sensores y conectores de alta gama, valorado por su resistencia a la corrosión.
