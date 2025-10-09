En una operación histórica contra el robo de teléfonos móviles en Reino Unido, la policía logró desmantelar una banda internacional sospechosa de traficar alrededor de 40.000 celulares robados a China. La intervención, que resultó en la detención de 18 personas y la recuperación de más de 2.000 dispositivos, fue facilitada por un iPhone.

La investigación comenzó cuando una de las víctimas, al localizar su dispositivo robado, facilitó las pistas para dar inicio a la operación. La policía, con la colaboración de la BBC, llevó a cabo un exhaustivo operativo con redadas en 28 propiedades dentro de Londres y sus alrededores. Durante el proceso, se obtuvieron detalles sobre los métodos utilizados por los criminales para traficar los dispositivos.

¿Cómo se dio la intervención contra la banda internacional?

Durante la Nochebuena, un importante avance en la investigación sobre el robo de teléfonos móviles ocurrió cuando una víctima, al rastrear su iPhone, lo localizó en un almacén cercano al aeropuerto de Heathrow, en el oeste de Londres.

La policía, al recibir la cooperación del equipo de seguridad del almacén, descubrió que el dispositivo estaba dentro de una caja junto a otros 894 teléfonos, la mayoría de los cuales habían sido robados y estaban destinados a Hong Kong. Este hallazgo resultó ser el inicio de una operación más grande, pues, al analizar los envíos interceptados, los agentes pudieron identificar a dos hombres involucrados.

Se identificaron dos hombres durante la intervención

La investigación tomó un giro crucial cuando los detectives, tras realizar análisis forenses de los paquetes interceptados, comenzaron a centrarse en los dos hombres vinculados a los envíos de teléfonos robados. Usando cámaras corporales, la policía documentó cómo detuvieron a los sospechosos al interceptar su automóvil en plena vía.

En el interior del vehículo, encontraron dispositivos envueltos en papel de aluminio, un método utilizado para evitar el rastreo de los teléfonos. Posteriormente, se descubrió que los detenidos, dos hombres de nacionalidad afgana en sus 30 años, tenían en su poder docenas de teléfonos robados, además de 2.000 más en propiedades asociadas a ellos.

Hombres fueron acusados por conspiración

Los dos hombres fueron acusados de conspiración para recibir bienes robados y conspiración para ocultar o sustraer bienes delictivos. Además, un tercer sospechoso, de 29 años y nacionalidad india, también fue arrestado y acusado de los mismos cargos.

La operación, que ha sido calificada como un golpe decisivo contra el tráfico de teléfonos robados, continúa con la policía rastreando más conexiones dentro de la red. La intervención de las fuerzas de seguridad británicas ha dejado en evidencia la magnitud del mercado negro de teléfonos móviles y cómo se utiliza el Reino Unido como punto de origen para estos dispositivos.