¿Vas a botar tus baterías y dispositivos electrónicos? Esta es la forma correcta descartarlos
Si tienes aparatos que ya no utilizas, entonces te enseñamos cómo puedes darle un destino final más responsable y que no genere mayores daño en el medio ambiente.
La mayoría de hogares acumula tecnología obsoleta: móviles antiguos, auriculares inoperativos, cables, cargadores averiados o portátiles en desuso. A menudo, estos aparatos terminan en la basura común, un destino inadecuado y peligroso. ¿Qué puedes hacer en su lugar para no generar un impacto climático tan adverso? Te enseñamos.
Para ello, es crucial comprender que muchos dispositivos electrónicos contienen componentes y sustancias nocivas. Su mezcla con residuos domésticos contamina el ambiente y genera riesgos de manipulación a largo plazo.
¿Cómo deshacerte de baterías y aparatos que no usas?
Según informan especialistas de Coolbox, así se pueden gestionar los residuos de forma responsable:
- Electrónica fuera de la basura. Los dispositivos electrónicos no constituyen residuos comunes. Contienen metales, químicos y baterías. Al romperse en la basura, contaminan suelo y agua o causan incendios. Descarte estos aparatos en puntos de reciclaje especializados, como los promovidos por el MINAM. El icono del contenedor tachado en estos dispositivos indica su tratamiento especial.
- Cuidado con las baterías. Las baterías de iones de litio no deben ir a la basura ni al reciclaje doméstico. Si es posible, retírelas. Para un transporte seguro, procura cubrir sus contactos metálicos con cinta o póngalas en bolsas individuales antes de llevarlas a un punto de acopio.
- Proteja sus datos antes de desechar. Al donar, vender o reciclar un equipo, es recomendable que elimines tu información personal. Un restablecimiento de fábrica suele ser suficiente para preparar el dispositivo para su siguiente uso sin que comprometas tus credenciales a accesos no autorizados.