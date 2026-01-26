HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tecnología

¿Vas a botar tus baterías y dispositivos electrónicos? Esta es la forma correcta descartarlos

Si tienes aparatos que ya no utilizas, entonces te enseñamos cómo puedes darle un destino final más responsable y que no genere mayores daño en el medio ambiente.

Existen formas adecuadas de deshacerse de aparatos tecnológicos sin generar un mayor impacto ambiental. Foto: Coolbox
Existen formas adecuadas de deshacerse de aparatos tecnológicos sin generar un mayor impacto ambiental. Foto: Coolbox

La mayoría de hogares acumula tecnología obsoleta: móviles antiguos, auriculares inoperativos, cables, cargadores averiados o portátiles en desuso. A menudo, estos aparatos terminan en la basura común, un destino inadecuado y peligroso. ¿Qué puedes hacer en su lugar para no generar un impacto climático tan adverso? Te enseñamos.

Para ello, es crucial comprender que muchos dispositivos electrónicos contienen componentes y sustancias nocivas. Su mezcla con residuos domésticos contamina el ambiente y genera riesgos de manipulación a largo plazo.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: ¿Qué buscar en un smartphone para que te ofrezca un rendimiento ideal?

lr.pe

¿Cómo deshacerte de baterías y aparatos que no usas?

Según informan especialistas de Coolbox, así se pueden gestionar los residuos de forma responsable:

  • Electrónica fuera de la basura. Los dispositivos electrónicos no constituyen residuos comunes. Contienen metales, químicos y baterías. Al romperse en la basura, contaminan suelo y agua o causan incendios. Descarte estos aparatos en puntos de reciclaje especializados, como los promovidos por el MINAM. El icono del contenedor tachado en estos dispositivos indica su tratamiento especial.
  • Cuidado con las baterías. Las baterías de iones de litio no deben ir a la basura ni al reciclaje doméstico. Si es posible, retírelas. Para un transporte seguro, procura cubrir sus contactos metálicos con cinta o póngalas en bolsas individuales antes de llevarlas a un punto de acopio.
  • Proteja sus datos antes de desechar. Al donar, vender o reciclar un equipo, es recomendable que elimines tu información personal. Un restablecimiento de fábrica suele ser suficiente para preparar el dispositivo para su siguiente uso sin que comprometas tus credenciales a accesos no autorizados.
Notas relacionadas
¿Qué buscar en un smartphone para que te ofrezca un rendimiento ideal?

¿Qué buscar en un smartphone para que te ofrezca un rendimiento ideal?

LEER MÁS
Las claves para proteger tu smartphone Android en caso de que te roben o lo pierdas

Las claves para proteger tu smartphone Android en caso de que te roben o lo pierdas

LEER MÁS
¿Tu teléfono carga lento? Las principales razones si no encuentras fallas en el cargador o el móvil

¿Tu teléfono carga lento? Las principales razones si no encuentras fallas en el cargador o el móvil

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Te gusta 'One Piece'? Así podrás crearles carteles de 'Se busca' a tus amigos sin instalar apps

¿Te gusta 'One Piece'? Así podrás crearles carteles de 'Se busca' a tus amigos sin instalar apps

LEER MÁS
YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Tecnología

¿Qué buscar en un smartphone para que te ofrezca un rendimiento ideal?

Mercado Play, servicio de streaming de Mercado Libre, revela su top de películas del 2025

Las claves para proteger tu smartphone Android en caso de que te roben o lo pierdas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025