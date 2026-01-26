¿Vas a botar tus baterías y dispositivos electrónicos? Esta es la forma correcta descartarlos

Existen formas adecuadas de deshacerse de aparatos tecnológicos sin generar un mayor impacto ambiental. Foto: Coolbox

La mayoría de hogares acumula tecnología obsoleta: móviles antiguos, auriculares inoperativos, cables, cargadores averiados o portátiles en desuso. A menudo, estos aparatos terminan en la basura común, un destino inadecuado y peligroso. ¿Qué puedes hacer en su lugar para no generar un impacto climático tan adverso? Te enseñamos.

Para ello, es crucial comprender que muchos dispositivos electrónicos contienen componentes y sustancias nocivas. Su mezcla con residuos domésticos contamina el ambiente y genera riesgos de manipulación a largo plazo.

¿Cómo deshacerte de baterías y aparatos que no usas?

Según informan especialistas de Coolbox, así se pueden gestionar los residuos de forma responsable: