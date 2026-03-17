Un hallazgo inesperado en Marte ha vuelto a poner al planeta rojo en el centro de la investigación científica. El rover Curiosity, de la NASA, rompió por accidente una roca mientras avanzaba por la superficie marciana y encontró en su interior un material que podría cambiar lo que se sabe sobre su historia.

Lo que parecía una simple piedra poseía azufre puro, un elemento esencial para la vida. Este descubrimiento no solo sorprendió a los expertos, sino que también plantea nuevas preguntas sobre los procesos geológicos que ocurrieron hace millones de años.

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Una sorpresa en el suelo marciano

El hallazgo ocurrió en mayo de 2024, cuando el rover Curiosity pasó sobre una roca en el canal Gediz Vallis y la rompió sin intención. En su interior aparecieron cristales de azufre elemental, también conocido como brimstone.

El azufre elemental es una forma pura del elemento químico. Foto: PxHere / Mike Beauregard

Aunque ya se habían detectado sulfatos en Marte —minerales que contienen este elemento combinado con otros—, esta es la primera vez que se identifica en su forma pura en este planeta.

El científico del proyecto, Ashwin Vasavada, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explicó la magnitud del hallazgo: “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, así que ahora tenemos que explicarlo”.

Además, el área donde se realizó el descubrimiento está llena de rocas similares, lo que sugiere que este tipo de material podría ser más común de lo que se pensaba.

¿Por qué es tan importante?

El azufre es un elemento clave para la vida tal como la conocemos en la Tierra. Forma parte de aminoácidos esenciales que permiten la construcción de proteínas en los seres vivos.

Una roca muy parecida a la que rompió Curiosity, fotografiada días después del descubrimiento de azufre. Foto: NASA/JPL-Caltech

En Marte, los sulfatos ya habían dado pistas sobre la presencia de agua en el pasado, ya que se forman cuando el líquido se evapora y deja minerales detrás. Sin embargo, el estado puro se forma en condiciones muy específicas que no se habían identificado previamente en esa región.

Esto abre una incógnita importante: ¿cómo se formó este material? Para los científicos, la presencia indica que pudieron existir procesos químicos o ambientales que aún no han sido comprendidos.

Aunque el hallazgo no confirma la existencia de vida, sí refuerza la idea de que existieron los ingredientes necesarios para ser habitable en algún momento de su historia.

Marte sigue revelando sus secretos

El canal Gediz Vallis, donde se realizó el descubrimiento, es una antigua vía fluvial que conserva huellas de agua que fluyó hace miles de millones de años y es un punto clave para entender el pasado del planeta rojo.

Curiosity continúa explorando esta zona, analizando rocas y recolectando datos que permitan reconstruir su historia geológica. Los científicos esperan que futuros estudios, incluidos modelos más detallados, ayuden a explicar el origen del azufre encontrado.

Por su parte, el rover Perseverance también sigue activo en otra región, que complementa el trabajo. Estos robots representan uno de los mayores logros de la exploración espacial. Gracias a ellos, cada nuevo hallazgo —incluso uno accidental— puede acercar a los científicos a responder una de las preguntas más importantes: si alguna vez existió vida más allá de la Tierra.