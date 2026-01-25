HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Marte no siempre fue rojo: nuevas imágenes revelan que un océano del tamaño del Ártico habría cubierto la mitad del planeta

Aunque el suelo marciano es seco y polvoriento, existen numerosas señales de que el planeta albergó agua en el pasado.

Marte habría tenido una océano líquido hace miles de millones de años. Foto: IStock
Marte habría tenido una océano líquido hace miles de millones de años. Foto: IStock

Marte pudo parecerse más a la Tierra de lo que hoy imaginamos. Un nuevo estudio científico sostiene que el planeta rojo habría albergado un océano gigantesco, comparable en tamaño al actual océano Ártico, que llegó a cubrir casi todo su hemisferio norte hace más de 3.000 millones de años.

La investigación, publicada en enero en la revista NPJ Space Exploration, se basa en imágenes de alta resolución captadas por varias sondas en órbita marciana, que revelan estructuras geológicas compatibles con antiguos deltas fluviales.

Valles Marineris (centro) es el cañón más largo del sistema solar y alberga numerosos indicios de agua antigua. Foto: NASA/JPL/USGS

Valles Marineris (centro) es el cañón más largo del sistema solar y alberga numerosos indicios de agua antigua. Foto: NASA/JPL/USGS

Las huellas de antiguos ríos en Valles Marineris

El equipo científico, liderado por investigadores de la Universidad de Berna (Suiza), centró su análisis en la región de Valles Marineris, el sistema de cañones más grande de Marte y uno de los más impresionantes del sistema solar.

Datos de alta resolución recopilados por los instrumentos CaSSIS. Foto: Nature

Datos de alta resolución recopilados por los instrumentos CaSSIS. Foto: Nature

En los alrededores de esta zona, los científicos identificaron formaciones que se parecen notablemente a los deltas de los ríos en la Tierra. Según explicaron en un comunicado oficial, estas estructuras corresponderían al punto donde antiguos ríos desembocaban en una gran masa de agua estable.

“Estas formaciones representan la desembocadura de un río en un océano. El estudio proporciona evidencias claras de la existencia de una línea de costa y, por tanto, de un océano antiguo en Marte”, señalaron los autores.

Deltas a la misma altura: la pista clave de una antigua costa

Uno de los hallazgos más relevantes es que todos los depósitos identificados aparecen a una altitud muy similar, entre los 3.650 y 3.750 metros. Esa regularidad no es casual: en geología, cuando múltiples estructuras de este tipo aparecen alineadas a la misma altura, suele ser una señal clara de una antigua línea costera.

Además, los investigadores estiman que estos deltas se formaron hace unos 3.370 millones de años, en un periodo en el que Marte tenía un clima muy distinto al actual.

A partir de estos datos, el equipo concluye que el océano no habría sido un lago aislado, sino una masa de agua que probablemente cubría todo el hemisferio norte del planeta.

Un océano comparable al Ártico terrestre

Basándose en sus propias mediciones y en estudios previos, los científicos sostienen que este océano marciano habría tenido al menos un tamaño similar al del océano Ártico actual.

“No somos los primeros en proponer la existencia de un océano en Marte”, explicó Fritz Schlunegger, profesor de geología y coautor del estudio. “La diferencia es que ahora contamos con imágenes de alta resolución que nos permiten reconstruir el nivel del mar a partir de evidencias directas, no solo de indicios indirectos”.

Marte fue húmedo… y quizá habitable

Aunque hoy Marte es un planeta frío, seco y cubierto de polvo, cada vez hay más pruebas de que en su pasado albergó grandes cantidades de agua. Misiones anteriores ya habían detectado antiguos cauces de ríos, minerales que se forman en presencia de agua y posibles reservas subterráneas.

Este nuevo trabajo refuerza la idea de que Marte tuvo durante millones de años un entorno mucho más húmedo y estable, con condiciones que, al menos en teoría, podrían haber sido favorables para formas de vida microscópica.

Para los científicos, comprender cómo y cuándo desapareció esa agua también es clave para reconstruir la historia climática del planeta… y para entender mejor la evolución de mundos similares al nuestro.

