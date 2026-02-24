Durante siglos, los llamativos anillos de Saturno parecieran ser unas estructuras que siempre estuvieron allí. Sin embargo, las últimas mediciones y simulaciones han llevado a los astrónomos a concluir que tanto el cinturón de rocas como Titán, su mayor luna, podrían ser el resultado de violentas colisiones.

Un estudio liderado por el científico Matija Ćuk, del Instituto SETI, propone que el satélite fue el producto de la fusión de otros dos más antiguos. Aquel evento, a su vez, habría desencadenado los procesos que dieron origen al sistema que se encuentra alrededor del planeta.

Saturno y Titán vistas desde la nave espacial Cassini. Foto: NASA/JPL-Caltech

El misterio de una luna desaparecida

Las claves se revelaron al final de la misión Cassini, que durante más de 13 años orbitó Saturno. Sus mediciones permitieron conocer con gran precisión cómo está distribuida la masa en su interior. Esa información es crucial para entender la lenta oscilación de su eje de rotación, conocida como precesión.

Imagen de Hyperion de Saturno obtenida durante el sobrevuelo de Cassini en 2005. Foto: NASA

Durante décadas se creyó que esa variación coincidía con la de Neptuno, lo que explicaba por qué los anillos están tan bien orientados hacia la Tierra. Sin embargo, los datos finales mostraron que el gigante gaseoso tiene su masa ligeramente más concentrada en el núcleo. Ese pequeño detalle rompe su sincronía.

Investigadores del MIT y de la Universidad de California en Berkeley propusieron que el planeta habría tenido una luna adicional que ya no existe. Tras un encuentro gravitatorio cercano con Titán, ese satélite desaparecería. El nuevo estudio sugiere que, en lugar de ser expulsada, esa terminó en un choque.

PUEDES VER: Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

La pista más reveladora

Para poner a prueba esta hipótesis, el equipo del SETI Institute realizó simulaciones por computadora. Los resultados mostraron que las colisiones eran mucho más probables que la simple expulsión de una luna. Aquí entra una pequeña de forma irregular que gira de manera caótica alrededor de Saturno y mantiene una resonancia orbital con Titán.

Imagen de Titán con el sol iluminando los mares del polo norte. Foto: NASA/JPL-Caltech

“Hyperion, la más pequeña, nos dio la pista más importante sobre la historia del sistema”, explicó Ćuk. “En las simulaciones en las que la luna extra se volvía inestable, casi siempre se perdía y solo sobrevivía en casos raros. Reconocimos que el acoplamiento entre ambas masas es relativamente joven, de apenas unos cientos de millones de años”.

Esa coincidencia temporal es clave. Según el estudio, este otro cuerpo no sobreviviría al caos, sino que se habría formado a partir de los fragmentos generados cuando el objeto desaparecido se fusionó con el otro satélite.

PUEDES VER: Unos pescadores hacen un descubrimiento que obliga a los científicos a revisar la historia de hace 160 años

Una colisión que explica los anillos

En este modelo, Titán nació de la unión entre un objeto casi tan grande como él y otro más pequeño, “Proto-Hyperion”. Un impacto de esa magnitud borraría antiguos cráteres; por ello su superficie parece joven. También habría alterado su órbita, que hoy aún se está volviendo más circular.

¿Y los anillos? Los investigadores sostienen que el gran choque provocó una reacción en cadena. La trayectoria excéntrica pudo desestabilizar a otros satélites más pequeños situados cerca de Saturno. Al entrar en resonancia, sus trayectorias se alargaron hasta provocar el impacto entre ellos. Parte de los restos volvió a agruparse en nuevas lunas, pero una fracción cayó hacia el planeta y se dispersó formando sus aros característicos, cuya edad se estima en unos 100 millones de años.

La hipótesis podría comprobarse en el futuro. La misión Dragonfly de la NASA, prevista para llegar al satélite en 2034, analizará su superficie y composición. Si encuentra huellas de un gran impacto ocurrido hace unos 500 millones de años, reforzaría la idea de que una colisión monumental no solo dio a su origen, sino que también esculpió uno de los paisajes más icónicos del sistema solar.