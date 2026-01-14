Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

En solo dos pasos se pueden eliminar hasta un 90% de los microplásticos del agua potable. Foto: IStock

La ciencia demostró que hervir y filtrar el agua potable puede eliminar hasta el 90% de los nanoplásticos y microplásticos. Este método, fácil de aplicar en casa, podría convertirse en un nuevo hábito que ayude a reducir la presencia de estas partículas en el agua de consumo.

Los microplásticos son fragmentos diminutos de plástico que se encuentran en alimentos, bebidas y agua; están relacionados con efectos adversos en la microbiota intestinal y la resistencia a antibióticos. Esta nueva práctica muestra su eficacia en diferentes tipos de agua, como agua dura y blanda.

¿Cómo eliminar los microplásticos del agua potable?

Según el estudio realizado por la Universidad Médica de Guangzhou y la Universidad de Jinan, hervir el agua, especialmente la que contiene mayores niveles de minerales como el calcio, facilita la precipitación de los microplásticos. Durante el proceso, el aumento de temperatura promueve la formación de carbonato de calcio, que se adhiere a las partículas plásticas y crea una costra que puede ser filtrada fácilmente con una malla de acero inoxidable.

Esta sencilla estrategia de hervir el agua puede descontaminaria los microplásticos del agua corriente del hogar. Foto: ACS

El equipo de investigadores utilizó agua del grifo enriquecida artificialmente con microplásticos y observó que, en agua dura, se removió hasta el 90% de las partículas. En agua blanda, aunque la eficacia fue menor, se logró una reducción significativa que atrapa cerca de un 25% de los NMPs.

Una solución sencilla para purificar el agua

El estudio señala que el rendimiento del método mejora con el aumento de la dureza del agua. En muestras con 180 mg/L de carbonato de calcio, la eliminación alcanzó el 84%, y con 300 mg/L, subió al 90%. Los resultados también destacan la viabilidad de este método como una estrategia a largo plazo para reducir la exposición global a los microplásticos. Zimin Yu, coautor del estudio, aseguró que esta técnica podría adaptarse fácilmente en hogares con acceso limitado a tecnología avanzada para purificar el agua.

En el experimento se añadieron microplásticos adicionales para determinar la eficacia del proceso de ebullición y filtrado. Foto: ACS

"Los nano/microplásticos (NMP) del agua del grifo que se escapan de los sistemas centralizados de tratamiento de agua son una preocupación mundial cada vez mayor, porque representan un riesgo potencial para la salud humana a través del consumo de agua", señalan los investigadores.

¿Qué son los microplásticos y por qué pueden ser dañinos?

Los microplásticos son partículas de plástico de menos de 5 mm de diámetro que derivan de productos como envases, textiles y cosméticos. Estos fragmentos llegan al agua potable a través de sistemas de tratamiento ineficientes y representan un riesgo para la salud humana.

Investigaciones previas han detectado materiales como polietileno, polipropileno y poliestireno en el agua potable, que aumenta la preocupación por su efecto en el organismo. Aunque los estudios sobre sus impactos están en etapas iniciales, ya se han relacionado con alteraciones en el sistema digestivo y el metabolismo.

Este hallazgo subraya la importancia de avanzar en investigaciones que evalúen de manera más precisa los riesgos a largo plazo de los microplásticos en el agua potable y de desarrollar estrategias efectivas para reducir su presencia en el medio ambiente y en los sistemas de consumo humano.