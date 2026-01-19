Los científicos están desconcertados: logran escuchar el inquietante sonido del campo magnético invertido de la Tierra

La ESA mapeó los cambios del campo magnético de la Tierra y la compiló en un sonido único. Foto: IStock

Los geofísicos han logrado convertir las alteraciones del campo magnético de la Tierra en un sonido audible a partir de datos científicos. La representación, basada en mediciones de la misión Swarm de la Agencia Espacial Europea (ESA), produce un audio inquietante que recuerda al crujido de la madera al quebrarse y al choque de rocas.

Este sonido reconstruido está vinculado a fenómenos ocurridos en el pasado, como la inversión del campo magnético conocida como el evento de Laschamps, hace unos 41.000 años. La sonificación permite a los científicos interpretar de forma más intuitiva cómo se comportó el campo magnético durante ese episodio extremo.

¿Cómo se obtuvo el sonido del campo magnético terrestre?

La investigación, desarrollada por el Centro Alemán de Geociencias (GFZ) y la Universidad Técnica de Dinamarca, se basó en datos recopilados durante años de monitoreo del campo geomagnético. Este campo es generado por el movimiento de metales líquidos —principalmente hierro y níquel— en el núcleo de la Tierra y se extiende miles de kilómetros hacia el espacio, donde actúa como un escudo frente a la radiación solar.

Intensidad del campo magnético en la superficie de la Tierra. Foto: ESA

A partir de esas mediciones, los científicos mapearon las variaciones en la intensidad y la dirección del campo magnético y las tradujeron a sonido mediante técnicas de sonificación. En este proceso, los cambios registrados se convierten en frecuencias audibles, lo que permite crear una reconstrucción acústica del comportamiento del campo magnético.

¿Cuándo se invirtió el campo magnético terrestre?

El evento más reciente de reversión del campo magnético ocurrió hace aproximadamente 41,000 años, durante el evento de Laschamps. Este fenómeno, identificado en formaciones volcánicas de Francia, marcó un debilitamiento drástico del campo geomagnético, reduciendo su intensidad a apenas el 5% de su nivel actual.

Durante este período, el campo magnético de la Tierra perdió gran parte de su capacidad de protección contra la radiación cósmica y las partículas solares, lo que provocó un aumento significativo en los niveles de berilio-10 en los registros geológicos. Este cambio pudo haber influido en la desaparición de algunas especies de megafauna en Australia y en la alteración de los patrones de ocupación humana en cuevas.

El proceso de inversión duró unos 250 años, manteniéndose en una configuración anómala durante aproximadamente 440 años antes de regresar a su orientación habitual. Sin embargo, las consecuencias de este fenómeno aún son objeto de estudio, ya que podría haber tenido un impacto significativo en el clima global y la evolución de la atmósfera terrestre.

"Comprender estos fenómenos extremos es importante para su ocurrencia en el futuro, para hacer predicciones sobre el clima espacial y para evaluar sus efectos sobre el medio ambiente y el sistema terrestre", explicó Sanja Panovska, investigadora del GFZ.