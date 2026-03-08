La NASA realizó un experimento sin precedentes con un asteroide: un impacto que terminó alterando su órbita

La misión Double Asteroid Redirection Test de la NASA impactó en septiembre de 2022 contra el asteroide Dimorphos. Nuevas observaciones indican que el choque no solo modificó su órbita alrededor de Didymos, sino que también produjo cambios detectables en el movimiento del sistema mientras orbita el Sol.

Los resultados se basan en mediciones obtenidas entre octubre de 2022 y marzo de 2025 mediante ocultaciones estelares. El análisis fue publicado el 6 de marzo en la revista científica Science Advances.

PUEDES VER: Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

Un ensayo de defensa planetaria

La nave DART se estrelló contra Dimorphos a una velocidad cercana a los 22.000 kilómetros por hora. El objetivo de la prueba era evaluar una técnica conocida como impactador cinético, un método diseñado para modificar el movimiento de un objeto espacial mediante una colisión directa.

Las observaciones posteriores al choque mostraron que el periodo orbital de Dimorphos alrededor de Didymos se redujo en aproximadamente 32 minutos. Los datos fueron obtenidos mediante telescopios terrestres que siguieron la variación en el brillo del sistema de asteroides.

Fragmentos expulsados tras la colisión

El evento liberó grandes cantidades de roca y polvo desde la superficie del asteroide. Parte de ese material escapó de la influencia gravitatoria del sistema formado por Didymos y Dimorphos.

Según el estudio publicado en Science Advances, la expulsión de fragmentos provocó una ligera pérdida de impulso en el conjunto. Ese proceso generó una variación mínima en el movimiento del sistema mientras continúa su desplazamiento alrededor del Sol.

PUEDES VER: Nuevo estudio revela que el envejecimiento comienza antes de lo que se pensaba y afecta a las células de todo el cuerpo

Observaciones desde distintos puntos del planeta

Para detectar estos cambios, los investigadores analizaron ocultaciones estelares registradas desde diferentes regiones del mundo. Este fenómeno ocurre cuando un asteroide pasa frente a una estrella distante y bloquea brevemente su luz.

El seguimiento continuará con la llegada de la misión Hera de la European Space Agency, que estudiará el sistema Didymos–Dimorphos con el objetivo de recopilar nuevos datos sobre las consecuencias del impacto.