Ciencia

Guía de la Luna 2026: cuándo se verán las 13 Lunas llenas que brillarán en el cielo durante todo el año

Conoce todas las fases de la Luna y los eventos lunares más importantes que nos acompañarán durante el año 2026.

La luna llena aparece en 13 ocasiones durante el 2026. Foto: Michael Probst
La luna llena aparece en 13 ocasiones durante el 2026. Foto: Michael Probst

Este año 2026 se verán 13 Lunas llenas, incluyendo tres superlunas y dos eclipses lunares. Ya sea por planear una salida para observar la Luna llena en algún lugar con el cielo despejado o conocer las fases lunares por diversas creencias, la forma que tomará el satélite natural de la Tierra cada noche es de gran interés para muchas personas.

La Luna atraviesa cuatro fases principales cada 29,53 días. Son: luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Este fenómeno se debe a la posición relativa de la Luna, la Tierra y el Sol, lo que provoca que diferentes porciones de la superficie lunar sean iluminadas y visibles desde nuestro planeta.

¿Cuándo se verá la primera Luna llena de 2026?

El primer plenilunio del 2026 podrá observarse en el cielo nocturno el 3 de enero, cuando la Luna llena de enero alcance su fase completa. La visibilidad del satélite natural dependerá de las condiciones meteorológicas, pero con cielos despejados, el fenómeno podrá apreciarse a simple vista.

La Luna llena de este mes también es conocida como la "Luna del Lobo", un nombre que proviene de las antiguas tradiciones nativas americanas, que la asociaban con el tiempo en que los lobos aullaban en busca de alimento durante los fríos meses de invierno.

¿En qué fechas se verán las Lunas llenas de 2026?

Según Time and Date, estas serán todas las fechas para las trece lunas llenas de 2026. Incluyen sus nombres populares:

  • Sábado 3 de enero: Luna del Lobo - superluna
  • Domingo 1 de febrero: Luna de nieve
  • Martes 3 de marzo: Luna de Gusano - eclipse lunar total
  • Miércoles 1 de abril: Luna Rosa
  • Viernes 1 de mayo: Luna de las Flores
  • Domingo 31 de mayo: Luna Azul
  • Lunes 29 de junio: Luna de Fresa - también una microluna
  • Miércoles 29 de julio: Luna de ciervo
  • Viernes 28 de agosto: Luna de esturión - eclipse lunar parcial
  • Sábado 26 de septiembre: Luna de la cosecha
  • Lunes 26 de octubre: Luna del Cazador
  • Martes 24 de noviembre: Luna del castor - superluna
  • Miércoles 23 de diciembre: Luna fría - superluna

Eclipses lunares de 2026

Durante 2026 se producirán dos eclipses lunares, aunque solo uno de ellos será total. El primero ocurrirá entre el 2 y el 3 de marzo, cuando la Luna llena de Gusano atraviese por completo la sombra umbral de la Tierra. En ese lapso, el satélite adoptará un tono rojizo-anaranjado durante unos 58 minutos, según Time and Date. Este fenómeno también es conocido popularmente como “luna de sangre”.

El segundo evento tendrá lugar entre el 27 y el 28 de agosto y será un eclipse lunar parcial. En esta ocasión, cerca del 96 % de la Luna de Esturión ingresará en la sombra umbral terrestre y podría mostrar tonalidades rojizas en el punto máximo del eclipse.

