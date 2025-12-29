Al analizar uno de los fósiles de huevo del Cretácico tardío en China, los paleontólogos no encontraron restos embrionarios ni sedimentos, sino un revestimiento interno de cristales brillantes. El descubrimiento convirtió al huevo de dinosaurio en una geoda natural, una cavidad rocosa, cerrada, y recubierta con cristales.

El ejemplar procede de la Formación Chishan, en la cuenca de Qianshan, y dio pie a la identificación de la oospecie Shixingoolithus qianshanensis. El estudio de la Universidad de Anhui, situó el huevo en torno a los 70 millones de años y confirmó su naturaleza dinosauriana por la microestructura de la cáscara.

Huevo de dinosaurio cristalizado en su interior. Foto: IFL Science

¿Cómo se formaron los cristales dentro del huevo?

Para que aparezcan cristales dentro de un huevo fósil, deben darse varias condiciones. Primero, el embrión se descompone y deja la cáscara hueca. Después, el agua subterránea entra lentamente por microporos y fisuras. Los minerales disueltos precipitan con el tiempo y forman cristales de calcita que tapizan el interior.

El huevo de dinosaurio lleno de cristales. Foto: Science Direct

Ese proceso conserva información valiosa. La microestructura de la cáscara distingue los huevos de dinosaurio de los de reptiles o aves actuales. Además, la química de los cristales registra datos sobre los fluidos que atravesaron el sedimento y sobre el ambiente del nido. Por esa razón, los investigadores consideran estos huevos como archivos geológicos capaces de aportar pistas sobre humedad, enterramiento y condiciones del suelo.

Cambios climáticos del Cretácico

La utilidad de estos cristales va más allá de la conservación. En 2024, un equipo publicó en Frontiers in Earth Science un método para fechar huevos mediante uranio-plomo, gracias a trazas de uranio presentes en el carbonato de calcio. El análisis de un conjunto de 28 huevos del yacimiento de Qinglongshan arrojó una edad de 86 millones de años.

Esa datación directa permitió relacionar la porosidad de las cáscaras con el enfriamiento global del Cretácico tardío. Un mayor número de poros indica ajustes a cambios de temperatura, humedad o profundidad del nido. Hasta ahora, la edad de los huevos se estimaba por rocas cercanas o cenizas volcánicas, métodos menos precisos. La nueva técnica ofrece un marco más sólido para estudiar la reproducción de los dinosaurios y su respuesta a un planeta en transformación, incluso cerca del límite Cretácico–Paleógeno.