Ciencia

La superluna y luna de castor de noviembre: la próxima luna llena, será la más grande y brillante de 2025

Para disfrutar la superluna al máximo, se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica.

La superluna ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de su órbita respecto a la Tierra. Foto: IStock
La superluna del castor de noviembre será un espectáculo astronómico único en 2025. Esta será la segunda de tres superlunas consecutivas del año, y coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros Táuridas, justo antes del inicio de las Leónidas.

Según el Almanaque del Granjero, esta luna llena estará más cerca de la Tierra que cualquier otra en 2025, alcanzando su punto más próximo a solo 356.980 kilómetros. Cuando se oculte en el horizonte, se verá más grande de lo normal y teñida de un tono anaranjado, debido a la ilusión óptica causada por la atmósfera terrestre.

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

¿Cuándo será la próxima luna llena de 2025?

La próxima luna llena será el miércoles 5 de noviembre de 2025, desde las 13:19 UTC, según Time and Date. Y coincidirá con la superluna del castor, uno de los eventos astronómicos más esperados del año.

Alcanzará su máxima iluminación a las 22:00 p.m, aunque podrá apreciarse en el cielo desde la noche anterior. Al igual que la luna de la cosecha de octubre, esta superluna saldrá baja en el horizonte durante varias noches consecutivas, ofreciendo un espectáculo visual único también el martes 4 de noviembre.

PUEDES VER: Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

¿Qué es una superluna?

Una superluna ocurre cuando la órbita de la Luna está en su punto más cercano a la Tierra, al mismo tiempo que la Luna está llena. Según la NASA, a aproximadamente 363.600 kilómetros de la Tierra, la Luna llena se ve más brillante y grande que una Luna llena normal, de ahí el término superluna. Debido a que las superlunas están más cerca de la Tierra de lo normal, la ilusión es que parecen más grandes y brillantes.

Las superlunas se presentan en ciclos de tres y cuatro, consecutivamente. Este año comenzó en septiembre y termina en enero de 2026; el próximo ciclo de lunas llenas no se repetirá hasta noviembre de 2026.

¿Por qué se le llama luna del castor?

Según el Almanaque del Agricultor, la luna llena de noviembre marca el inicio de las primeras nevadas en el norte de Estados Unidos y Canadá, y el fin del otoño. La presencia de escarcha en el césped indica a los castores que deben construir sus diques antes de que el suelo se congele.

La luna del castor anuncia la llegada del invierno. Además de ser la época del año en que los castores buscan refugio, coincide con el auge del comercio de pieles en Norteamérica. Era la temporada para cazar castores por sus gruesas pieles, ideales para el invierno.

¿Qué es una lluvia de meteoritos?

Una lluvia de meteoros es un fenómeno celeste que ocurre cuando la Tierra atraviesa la trayectoria de un cometa o la estela de restos que deja un cometa o asteroide durante su órbita alrededor del Sol. Estos restos se denominan meteoroides.

Los meteoroides entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran, dejando estelas luminosas en el cielo, como estrellas fugaces que parecen surgir de un único punto, llamado radiante. Su tamaño varía desde partículas de polvo hasta el de rocas. Estas lluvias de meteoros reciben su nombre de la constelación de donde parecen provenir los meteoros.

