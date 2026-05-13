Polonia invirtió millones al construir islas artificiales para crear un paraíso para las aves y conservar la fauna

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las islas artificiales suelen vincularse con proyectos turísticos, desarrollos inmobiliarios o grandes infraestructuras, como aeropuertos. Sin embargo, en Polonia se impulsó una iniciativa distinta en la laguna de Szczecin, donde una de estas islas, conocida como Wyspa Jana Zabawy-Wróblewskiego, surgió a partir de arena extraída en un proyecto de dragado marítimo.

En lugar de destinar el terreno a fines comerciales o urbanos, las autoridades optaron por restringir el acceso y orientarlo hacia la conservación ambiental. Con el paso del tiempo, este espacio tendrá vegetación y fauna, hasta convertirse en un refugio para aves. Investigadores siguen su evolución como un ejemplo de cómo la infraestructura portuaria puede integrarse en estrategias de biodiversidad y recuperación ecológica en la región del mar Báltico.

¿Cómo se creó la isla para proteger la vida y la fauna?

Según medios locales, la creación de la isla se enmarca en el proceso de profundización del canal marítimo Szczecin–Świnoujście, un proyecto de infraestructura diseñado para facilitar el tránsito de grandes buques de carga entre el mar Báltico y el puerto de Szczecin. Durante los trabajos de dragado, los ingenieros extrajeron millones de metros cúbicos de arena y sedimentos del fondo de la laguna, material que, en lugar de ser trasladado a otros puntos, fue reutilizado para dar forma a una nueva isla artificial en la zona.

Las islas contarán con un sistema rompeolas. Foto: BESIX

La estructura quedó finalizada en 2021 y ocupa cerca de 180 hectáreas, con una extensión que alcanza aproximadamente 1,2 kilómetros en su punto más ancho. A diferencia de otros desarrollos costeros, este espacio no fue concebido para el turismo ni para actividades urbanas. El acceso público fue restringido casi desde su origen, ya que el objetivo fue convertirlo en un entorno protegido para aves acuáticas y ecosistemas de humedal especialmente sensibles.

Especialistas en medioambiente consideraron el proyecto como una medida de compensación frente a la alteración ecológica provocada por las obras de dragado. Con el paso del tiempo, el sustrato arenoso y las aguas someras comenzaron a atraer especies como gaviotas, charranes y aves migratorias en busca de zonas seguras de nidificación. En lugar de infraestructuras turísticas o residenciales, el área se mantuvo en gran parte sin intervención para permitir el desarrollo progresivo de la fauna silvestre.