Ciencia

La luna de Sangre aparecerá este domingo: ¿Podrá verse el eclipse lunar en Perú?

La Tierra bloqueará la luz solar que llega a la Luna y ofrecerá un espectáculo astronómico único en el cielo nocturno.


La luna llena se teñirá de rojo durante el eclipse lunar de septiembre. Foto: Pexels
La luna llena se teñirá de rojo durante el eclipse lunar de septiembre. Foto: Pexels

El domingo 7 de septiembre, un eclipse lunar total le dará a la luna llena una tonalidad rojiza. El fenómeno conocido como “Luna de sangre”, iluminará los cielos del planeta en varios países. El eclipse podrá apreciarse durante 82 minutos, ofreciendo a los aficionados de la astronomía un gran espectáculo nocturno.

Durante este eclipse lunar total, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. La luz solar que pasa por la atmósfera terrestre se dispersa; las longitudes de onda azules se dispersan más, mientras que las rojas y naranjas se refractan hacia la Luna, tiñéndola de un color rojizo.

¿Se podrá ver la Luna de Sangre en Perú y América?

Los observadores desde Australia, Asia Central, amplias regiones de Rusia, Japón y África Oriental podrán ver la fase total del eclipse lunar de septiembre. En Europa, Asia, Australia Oriental, África y Nueva Zelanda se verá al menos una parte del evento. El eclipse no será visible desde Perú o América, a excepción del extremo oriental de Brasil y el extremo occidental del estado de Alaska. 

El eclipse solo llegará al oriente brasileño y no podrá apreciarse en el resto del continente. Foto: Time and Date

El eclipse solo llegará al oriente brasileño y no podrá apreciarse en el resto del continente. Foto: Time and Date

¿Cuáles son los horarios para ver la Luna de Sangre?

Según TimeandDate.com, el evento se desarrollará entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre (según el huso horario).

  • Inicio de la fase parcial: 7 de septiembre a las 16:27 UTC
  • Punto máximo: 18:11 UTC
  • Fin del eclipse: 20:55 UTC

La fase total del fenómeno tendrá una duración de una hora y 22 minutos, lo que lo convierte en el eclipse más largo de 2025.

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Esto solo puede suceder durante la fase de Luna llena, cuando los tres cuerpos celestes se encuentran alineados. Dependiendo de la posición, el fenómeno puede ser parcial, penumbral o total.

Transición de la apariencia del satélite natural de la Tierra durante el eclipse. Foto: Antonio Finazzi

Transición de la apariencia del satélite natural de la Tierra durante el eclipse. Foto: Antonio Finazzi

En un eclipse total, como el que se dará en septiembre de 2025, la Luna queda completamente cubierta por la sombra terrestre. Sin embargo, no desaparece de la vista: la atmósfera de nuestro planeta filtra la luz solar y desvía las longitudes de onda rojizas hacia la superficie lunar, creando el característico efecto conocido como “Luna de sangre”.

