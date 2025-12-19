Los científicos se alertan al observar un nuevo comportamiento de los leones africanos: “Es muy grave”

Los leones han cambiado sus hábitos de caza debido a una nueva especie invasora. Foto: IStock

Durante siglos, los leones han sido considerados los depredadores dominantes en las sabanas de África. Sin embargo, un nuevo estudio científico detectó un cambio inesperado en sus hábitos alimenticios, provocado por una hormiga invasora que se ha convertido en una amenaza para el ecosistema.

En la reserva Ol Pejeta Conservancy, en Kenia, los investigadores observaron una cadena de consecuencias ecológicas que inició con la llegada de las hormigas leonas (Pheidole megacephala). Estos insectos, más pequeños que un grano de arroz, modifican drásticamente el ecosistema que incluso los leones han tenido que adaptar su forma de cazar.

Los leones de la reserva natural Ol Pejeta de Kenia han cambiado sus hábitos de caza en las últimas décadas. Foto: Victoria Zero

¿Qué está sucediendo en Kenia?

Las primeras señales de alarma surgieron a principios de los años 2000, cuando esta especie invasora, originaria de otras regiones, llegó a la reserva natural keniata. Probablemente introducida por actividades humanas, como el turismo o el transporte internacional, la hormiga comenzó a desplazar a otras especies nativas.

Los elefantes se desplazan por un paisaje invadido por hormigas cabezonas. Foto: Brandon Hays

Las hormigas leonas atacan y eliminan a las hormigas acacia, que mantienen una relación simbiótica con otros árboles. Estas últimas viven dentro del tronco hueco del árbol y lo protegen de los elefantes, que suelen derribarlos para alimentarse. Sin la defensa de las hormigas, los elefantes tumban y consumen gran parte del arbolado.

Según datos del estudio publicado en enero de 2024 en la revista Science, alrededor del 75% de los árboles en la reserva han desaparecido en los últimos años. La pérdida de vegetación impacta directamente en la capacidad de los leones para cazar a sus presas naturales.

El nuevo comportamiento de los leones

Los leones han modificado su estrategia de caza debido a la desaparición del bosque. Estos grandes felinos suelen depender de la cobertura vegetal para acechar y emboscar a cebras, una de sus presas principales.

Una investigación realizada entre 2003 y 2020 revela que los leones cazaron un 25% menos cebras en zonas sin cobertura vegetal. Para obtener estos datos, los científicos colocaron collares GPS a seis ejemplares y analizaron más de 140 eventos de caza. Los resultados revelaron que los leones tenían más éxito en áreas con vegetación densa.

Ante la escasez de cebras disponibles, los felinos comenzaron a enfocar su alimentación en búfalos africanos. Aunque no es su presa preferida, ya que representa un mayor riesgo y requiere mayor esfuerzo (de cinco a diez leones para abatir a uno), estos animales se han convertido en una fuente alternativa de alimento.

¿Por qué esto preocupa a los científicos?

Los expertos advierten que este cambio podría ser solo el inicio de una serie de desequilibrios ecológicos. "Cuando hay especies invasoras, estas pueden afectar a otras especies que no parecen tener nada que ver con la invasión de especies de maneras extrañas e impredecibles, formas que están ocultas, pero son muy graves", dijo a The Washington Post el coautor del estudio, Jacob Goheen, profesor de zoología de la Universidad de Wyoming.

Además de los leones, otras especies se encuentran en riesgo. La investigadora Corinna Riginos señaló que los rinocerontes negros, que también dependen de las acacias como fuente de alimento, podrían enfrentar escasez en el futuro. La desaparición de este árbol afecta la disponibilidad de recursos para múltiples especies.

Los científicos ven con inquietud cómo una intervención aparentemente menor, como la llegada de una hormiga, puede transformar por completo el equilibrio entre depredadores, herbívoros y vegetación. Se trata de un fenómeno silencioso, pero con consecuencias amplias para la biodiversidad.